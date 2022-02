Dringend gesucht: Personal – Basler Gastronomie und Hotellerie schlagen Alarm Gaststätten und Hotels läuft das Personal davon, nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Was sind die Gründe und wie reagiert die Branche? Dorothea Gängel

Dringend gesucht: Insbesondere bei Köchen herrscht ein Fachkräftemangel. Foto: Nicola Pitaro

Das Gastgewerbe und die Hotellerie leiden unter einem Mangel an Arbeitskräften – nicht erst seit Corona. Kurzarbeit, die Pflicht zu Zertifikatskontrollen sowie das Tragen von Masken hat die Attraktivität des Arbeitsplatzes deutlich reduziert und zu Abwanderungen geführt. Wenn nun die Massnahmen des Bundesrats langsam zurückgefahren werden und ausländische Gäste nach Basel zurückkehren, wird der Bedarf an Fachkräften weiter steigen. Längst ist es an der Zeit, Anreize zu schaffen, um gute Leute zu halten, beziehungsweise neue Mitarbeiter zu rekrutieren.