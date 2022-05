Millionenabschreiber bei den IWB – Basler Gasausstieg belastet das Geschäft Weil Basel bald kein Gas mehr will, müssen die IWB den Wert ihres Netzes deutlich nach unten korrigieren. Und die Turbulenzen auf dem Energiemarkt sorgen für höhere Kosten. Alexander Müller

IWB-CEO Claus Schmidt wirbt um Fachkräfte. Um das Fernwärmenetz ausbauen zu können, werden viele Handwerker benötigt, die derzeit rar sind. Foto: Pino Covino

Äussere Einflüsse, die sie nicht kontrollieren können, mögen Unternehmen nicht. Beim Basler Energieversorger IWB ist das nicht anders. So hat zwar der Krieg in der Ukraine die Preise für Gas und Strom in der zweiten Jahreshälfte deutlich in die Höhe getrieben. Für die IWB bedeutete dies teilweise höhere Beschaffungskosten, die nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden konnten.