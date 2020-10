Wegen Corona-Krise – Basler Gartenbäder verzeichnen weniger Besucher Spitzentag in den drei kantonalen Gartenbädern war der Sonntag, 9. August, mit 11'820 Besucherinnen und Besuchern.

Insgesamt besuchten 361'967 Badefreudige die drei städtischen Freibäder. Im Rahmen des Corona-Schutzkonzeptes wurde ein Personenleitsystem vor der Kasse des Gartenbades Bachgraben aufgebaut. Foto: Keystone

Das Basler Sportamt zeigt sich trotz Corona-Krise zufrieden mit der diesjährigen Gartenbad-Saison: Insgesamt 361'967 Badefreudige haben sich in den drei städtischen Freibäder vergnügt – 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Besonders gross war der Andrang in den drei Gartenbädern St. Jakob, Bachraben und Eglisee in der letzten Schulferienwoche vom 3. bis 9. August mit 42'690 Besucherinnen und Besuchern, wie das Basler Sportamt am Mittwoch mitteilte. Spitzentag in den drei kantonalen Gartenbädern war der Sonntag, 9. August, mit 11'820 Besucherinnen und Besuchern. Am stärksten besucht wurde das Gartenbad St. Jakob mit 153'870 Badegästen, gefolgt vom Bachgraben (125'306) und vom Eglisee (82'791).Trotz aller notwendigen Massnahmen rund um Covid-19 blicke das Sportamt Basel-Stadt auf eine gute Gartenbadsaison zurück, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Gartenbadsaison startete in Basel-Stadt wegen der Corona-Krise am 6. Juni – sechs Wochen später als ursprünglich geplant. Die nächste Gartenbadsaison beginnt voraussichtlich Ende April 2021.

SDA/Simon Borider