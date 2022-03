Kanton darf Anlage für Passanten öffnen – Basler Freizeitgärtner befürchten das Ende ihrer Idylle Der Grosse Rat hat entschieden, öffentliche Durchgänge durch Basler Freizeitgartenareale zu ermöglichen. Direktbetroffene befürchten mehr Littering und weniger Privatsphäre. Katrin Hauser

Pflegen und hegen auf den eigenen 200 Quadratmetern: Ein Blick in die Freizeitgärten der Milchsuppe. Foto: Pino Covino

Die Selbstverwirklichung mit Hacken und Rechen auf der eigenen Scholle ist in Basel-Stadt beliebt. Mehr als 5000 Schrebergärten verpachtet die Stadtgärtnerei an Basler – und vereinzelt auch Baselbieter – Hobbygärtnerinnen. Weitere 1700 Personen stehen auf der Warteliste. Neben der Idylle und dem Stolz, die selbst angepflanzte Tomate zu essen, schätzen die Pächterinnen ihre Privatsphäre in den grösstenteils von der Öffentlichkeit abgeschirmten Gärten.