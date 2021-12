Medikament gegen Covid-19 – Basler Forscher machen Hoffnung Vier Schweizer Unternehmen wurden vom Bund mit der Entwicklung eines Covid-19-Arzneimittels beauftragt – darunter auch die Kinarus AG mit Sitz in Basel. Dorothea Gängel

Alexander Bausch, CEO der Kinarus AG im Technologiepark Basel. Foto: Lucia Hunziker

Zufrieden und erleichtert, so treffen wir Alexander Bausch, CEO der Kinarus AG, im Technologiepark an der Hochbergerstrasse an. Im November haben er und sein Team erfahren, dass Innosuisse zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ihrem Projekt den Zuschlag gegeben hat für die Forschung an einem Medikament gegen Covid-19. Insgesamt haben im Rahmen dieses Förderprogramms vier Unternehmen Forschungsgelder erhalten, der Gesamtbetrag beläuft sich auf rund 27 Millionen Franken. Im Gegenzug für diese Investition erhält der Bund Gegenleistungen, wie zum Beispiel ein Vorkaufsrecht.