Von 100’000 Besucherinnen und Besuchern bestaunt: Das Feuerwerk am 1. August 2022 am Rhein in Basel. Foto: Dominik Plüss

Ein Feuerwerk, um 23 Uhr synchron gezündet auf zwei Schiffen oberhalb und unterhalb der Mittleren Brücke. Dazu hundert Festbeizen. Ausserdem Konzerte auf dem Marktplatz (mit der Mundartband Dief-Flieger) und entlang der Rheinpromenade sowie ein Ruderwettbewerb des Wasserfahrvereins Fischer-Club Basel – das sind die Attraktionen der diesjährigen Bundesfeier am 31. Juli in Basel-Stadt. Erwartet werden rund 100’000 Besucherinnen und Besucher, wie die Organisatoren am Mittwoch an einer Orientierung bekannt gaben. Die Show wird musikalisch umrahmt: Die entsprechende Audiodatei kann über einen Link heruntergeladen und auf dem Handy mit Kopfhörern abgespielt werden.

Das Feuerwerksspektakel dauert, wie bereits 2022, nur noch sechzehn Minuten. Es ist damit erneut ein Drittel kürzer als in der Vergangenheit. Damit könnten Feinstaubemissionen verringert werden, sagte Marcel Meier, Vizepräsident des Vereins «Bundesfeier am Rhein». Alternativen wie eine Laser- oder Drohnenshow habe man geprüft. Sie hätten sich jedoch «aufgrund der Grösse und der Lage des Festperimeters als ungeeignet erwiesen».

Spektakel für Gross und Klein: Die Bundesfeier am 1. August 2022 auf dem Bruderholz. Foto: Nicole Pont

Die Feier auf dem Bruderholz beim Wasserturm, die am 1. August stattfindet, beginnt ab 18 Uhr. Geboten werden laut Fausi Marti, Präsident der offiziellen Bundesfeier Bruderholz, unter anderem Lichtspektakel, eine (kleine) Pyro-Show und ein Höhenfeuer, das bescheidener sein wird als in der Vergangenheit. Die Ansprache um 21.15 Uhr hält Bülent Pekerman, Präsident des Basler Grossen Rats.

In Riehen beginnt der Festbetrieb um 18 Uhr im Sarasinpark. Um 22.30 Uhr startet ein zwölfminütiges Höhenfeuerwerk.

Ist das Spektakel zu teuer und unökologisch?

Wenn man Ihnen an den Kopf wirft, das Basler Feuerwerk sei reine Geldverschleuderung, dann lassen Sie folgende Fakten sprechen: Für die Bundesfeier in Basel-Stadt sind laut Marcel Meier 180’000 Franken budgetiert, für die Feier auf dem Bruderholz 75’000 Franken. Da wurde im Kanton schon Geld für viel Dümmeres ausgegeben.

Klimaaktivisten können Sie, falls diese nicht schon auf dem Asphalt kleben, auf den Boden zurückholen, indem Sie auf folgende Aussage der Organisatoren des Feuerwerks in Basel verweisen: «Das CO₂, welches vom Feuerwerk ausgeschieden wird, ist im Verhältnis zum ganzen Festbetrieb vernachlässigbar.» Eine «Abschaffung des Feuerwerks aufgrund des Klimanotstands» sei deshalb «nicht gerechtfertigt».

Dürfen Sie sich heutzutage überhaupt noch an einem Feuerwerk freuen?

Um die Diskussion rund um Feinstaub und Finanzen nicht in die Länge zu ziehen, zitieren Sie am besten einen gescheiten Kopf und lenken damit geschickt von der Thematik ab. Antworten Sie also mit einem Satz des deutschen Philosophen Theodor W. Adorno: «Das Feuerwerk ist die perfekte Form der Kunst, da sich das Bild im Moment seiner höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht.» Besser könnte man es nicht sagen, oder?

Sollte Sie jemand trotzdem als unverbesserlichen Klimafrevler hinstellen wollen, dann halten Sie ihm doch einfach entgegen: «Zum Glück darf geknallt werden! Wie sollen wir Männer sonst unsere Gefühle ausdrücken?» Diese Aussage stammt vom Satiriker Jan Böhmermann und ist geeignet, weitere Diskussionen mit Feuerwerk-Skeptikern im Keim zu ersticken.

Wer hats erfunden?

Es war nicht der Chemiker Albert Hofmann, der in Basel mit dem LSD die Möglichkeit entdeckte, Feuerwerke im Kopf zu entfachen. Vielmehr sollen vor ungefähr tausend Jahren die Chinesen das Schiesspulver erfunden haben. Sie steckten es in Bambusrohre und steckten diese in Brand, um böse Geister zu vertreiben. Im Mittelalter waren Feuerwerke dem Adel vorbehalten. Heute ist das Spektakel massentauglich. So was nennt man Fortschritt.

Was steckt in den Knallkörpern?

Wenn Ihnen jemand sagt: «Feuerwerk ist blöd!», parieren Sie die Attacke – ein bisschen lehrerhaft vielleicht, aber wirkungsvoll – mit einer Gegenfrage: «Welches Feuerwerk meinen Sie genau?» Zählen Sie dann auf: «Reden wir von Bodenfeuerwerk, etwa Vulkanen und Sonnen? Sprechen wir von Höhenfeuerwerk, also Raketen? Oder gehts um Kleinstfeuerwerk, zum Beispiel Knallerbsen?» Die Streitlust Ihres Gegenübers wird so schnell erlöschen wie ein bengalisches Feuer. Runden Sie Ihren Auftritt ab, indem Sie etwas von Natriumoxalat, Bariumnitrat, Kupferoxid oder Strontiumnitrat murmeln, das in Feuerwerkskörpern enthalten sei und für gelbe, grüne, blaue oder karminrote Farbeffekte sorge. Man wird Sie um Ihr Wissen beneiden.

Ist Basel die Hauptstadt der Pyrotechniker?

Sollten Ihnen Lokalpatrioten erzählen, das Feuerwerk am Rheinknie sei das schönste überhaupt, können Sie eine müde Bewegung mit der Hand machen und darauf hinweisen, dass Basel der Nabel der Welt, aber nicht die Hauptstadt aller Pyrotechniker ist. Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa ist uns da einiges voraus. Dort fand 2014 eine Show Eingang ins «Guinnessbuch der Rekorde»: Entlang der gesamten Küstenlinie wurden binnen weniger Minuten 500’000 Feuerwerkskörper gezündet. Es soll die grösste Feuerwerks-Kettenreaktion der Welt gewesen sein.

Sie können aus der Website «Pyrostar» zitieren, gemäss der im japanischen Katakai jeweils im September der «grösste Feuerwerkskörper der Welt» entzündet wird. «Die 420 Kilogramm schwere Kugel», liest man staunend, «wird von einer Abschussvorrichtung bis zu 800 Meter in die Luft katapultiert. Bei der Explosion entsteht ein Lichtball von bis zu einem Kilometer Durchmesser, dessen Wärme noch in einigen Hundert Meter Entfernung auf der Haut spürbar ist.»

Welche Schweizer Stadt bietet das grösste Feuerwerk?

Zum Schrecken der Zürcher, die glauben, das Züri-Fäscht biete die beste Show, können Sie vergnügt entgegnen: «Oensingen, Kanton Solothurn!» Alle drei Jahre knallt es dort anlässlich der Sonnwendfeier gewaltig, zuletzt im März dieses Jahres. Die Show dauert eine geschlagene Stunde. Damit handelt es sich nach Angaben der Organisatoren um das «grösste Feuerwerk der Schweiz».

Hat Feuerwerk ein Verfalldatum?

Wenn bei Ihnen nach dem 1. August ein paar Raketen übrig bleiben – wohin damit? Im Prinzip gibt es bei diesen Artikeln kein Verfallsdatum. Trocken und dunkel aufbewahren, lautet die Regel. Im Bebbi-Sagg sollten sie nicht landen. Unverbrauchtes Feuerwerk kann man an der Verkaufsstelle retournieren. Sie dürfen es laut Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, aber auch auf einem Polizeiposten vorbeibringen, wo man Sie fachkundig beraten wird.

Was bedeutet «Feuerwerk der Kategorien F1, F2 und F3»?

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat neue Vorschriften erlassen, wonach an der Bundesfeier nur «das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorien F1, F2 und F3» gestattet ist. Ihre Freunde werden mit der Schulter zucken: «F1, F2, F3 – wie bitte?» Mit Ihrem Wissen, das Sie nun erwerben, können Sie ein Feuerwerk der Bewunderung entfachen: Produkte der Kategorie F1 stellen gemäss der Website Feuerwerk11.ch eine «geringe Gefahr» dar und erzeugen einen «vernachlässigbaren Lärmpegel». Personen ab 12 Jahren dürfen sie kaufen. Feuerwerk der Kategorie F2 darf nur an Personen über 16 Jahre abgegeben werden. Unter die Kategorie F3 fallen Feuerwerkskörper, die eine «mittlere Gefahr» darstellen. Man muss über 18 Jahre alt sein, um sie ausgehändigt zu bekommen. Übrigens: In Basel-Stadt ist das Abbrennen von privatem Feuerwerk am 31. Juli und am 1. August nur zwischen 18 und 1 Uhr gestattet.

Wird es künftig in Basel noch ein Feuerwerk geben?

Seit Mai 2022 sammelt ein Komitee Unterschriften für eine eidgenössische Volksinitiative, um den Verkauf und die Verwendung von Feuerwerkskörpern landesweit zu verbieten. 90’000 der nötigen 100’000 Unterschriften sind bereits beisammen. Die Initiative könnte also zustande kommen. Ob sie dereinst an der Urne Erfolg haben wird, steht in den Sternen. Vorerst gilt deshalb noch der Spruch: Ein Feuerwerk ist vergänglich – das Feuerwerk als Spektakel hingegen nie.

