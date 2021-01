Kein Jubel wegen Corona – Basler Festlaune ist getrübt Die Pharmariesen Roche und Novartis feiern 2021 Jubiläen. Covid-19 zwingt sie aber zu Änderungen. Das Baselbieter Biochemieunternehmen Bachem hat seine Jubelfeierlichkeiten bereits gestrichen. Kurt Tschan

Gesellschaftliche Grossanlässe sind wegen Corona nicht mehr möglich. Das Bild entstand am Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel am 7. Januar 2020. Foto: Nicole Pont

«2021 werden vermutlich nicht viele Anlässe abgesagt», sagt der Sprecher des Basler Gewerbeverbandes, David Weber. Was ironisch klingt, ist im Kern wahr. Wegen der Corona-Pandemie dürften in diesem Jahr kaum Anlässe stattfinden. So hat das Oberbaselbieter Biochemieunternehmen Bachem die Feierlichkeiten zu seinem 50-jährigen Bestehen bereits im letzten Dezember annulliert. Das Jubiläum hätte am 21. Juni über die Bühne gehen sollen. Grund zum Feiern hätte es genug gegeben. Bachem ist eine Baselbieter Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen expandiert und verdient viel Geld. 2020 stieg der Aktienkurs um über 150 Prozent.