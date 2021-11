Geschenk für Primarschüler – Basler Ferienreise durch Raum und Zeit Private verteilen in den nächsten Jahren an alle Drittklässler in Basel das illustrierte Lesebuch «Der Zauberkoffer». Dominik Heitz

Die Lesefüchse (v.l.) Cloé, Fabian und Madelaina halten das neue Lesebuch «Der Zauberkoffer» in der Hand. Foto: Nicole Pont

Lesen bildet. Das wissen alle, die damit zu tun haben und immer wieder mit der Tatsache konfrontiert werden, dass in der Schweiz rund 800’000 Erwachsene zwischen 16 und 65 Jahren von einer Leseschwäche betroffen sind.

Lesen also ist wichtig. Und das hat den Rotary-Club Basel Wettstein dazu veranlasst, ein Lesebuch herauszugeben, das nicht in den Verkauf gelangt, sondern in den nächsten Jahren jeweils an alle Drittklässler in Basel gratis verteilt werden soll.

Das Buch, das in einer vorläufigen Auflage von 10’000 Exemplaren am Montag aus der Taufe gehoben worden ist, heisst «Der Zauberkoffer» und ist nicht mit einem Leineneinband versehen, sondern mit einem Gewebe aus wiederverwerteten Plastikflaschen.