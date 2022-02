«Los emol» – der BaZ-Podcast – Basler Feministinnen haben wenig Mitleid mit verwirrten Männern Die Aktivistinnen Felicitas Straka und Angelina Hofer vom Feministischen Streik Basel setzen sich für die «Gleichstellung aller Geschlechter» ein. Doch braucht es den Feminismus heute überhaupt noch? Ein Gespräch. Raphaela Portmann

Der Feministische Streik Basel setzt sich für eine Überarbeitung des Sexualgesetzes ein. Foto: Franziska Stier / beobachternews

Seit 45 Jahren gibt es nun die feministische Zeitschrift «Emma» von Alice Schwarzer. Für eine ganze Generation an Feministinnen war sie das Leitblatt schlechthin. Heute hat Feminismus viele Gesichter und setzt sich häufig in mehreren Belangen für Inklusivität ein. Dabei grenzen sich feministische Organisationen, wie das feministische Streik-Kollektiv in Basel, klar von Alice Schwarzer und der «Emma» ab.

Ihr Kollektiv setze sich für einen intersektionalen Queer-Feminismus ein, sagt Angelina Hofer vom Feministischen Streik Basel. Was hat das genau zu bedeuten? Und: Ist es wirklich immer noch nötig, über Gleichberechtigung zu sprechen? Wir sind doch eine emanzipierte Gesellschaft aus Ebenbürtigen.

Annähernd die Hälfte der Plätze des nationalen Parlaments sind von Frauen besetzt. Die Lohnungleichheit schrumpft von Jahr zu Jahr. Und in Sachen Bildung haben junge Frauen ihre männlichen Mitmenschen überholt: Schon 2018 hatten Frauen in der Schweiz zu acht Prozent häufiger einen Hochschulabschluss als Männer.

Und selbst wenn es ihn in manchen Punkten noch braucht: Manchmal ist Feminismus einfach mühsam, finden einige. Man müsse sich heute fragen: «Was darf Mann denn überhaupt noch?» Wird ein freundliches Kompliment gleich als sexistische Belästigung verstanden? Und untergräbt man mit traditionellem Anstand die Selbstständigkeit der Frau: Ist es also noch angesagt, die Tür aufzuhalten und dem Date in die Jacke zu helfen?

Solche Fragen beantworten die feministischen Aktivistinnen Felicitas Straka und Angelina Hofer in der aktuellen Podcast-Folge. Und sie gestehen, wenig Mitleid mit den verwirrten Männern zu haben. Denn während die moderne Welt für diese etwas komplizierter werde, leide fast jede Frau regelmässig unter dem Patriarchat.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

