Überraschende Wende – Basler FDP sagt Ja zur Verkleinerung des Regierungsrats Die Basis der Freisinnigen fällt an ihrem Parteitag einen Grundsatzentscheid gegen die Haltung einer Mehrheit ihrer Fraktion. Für Erstaunen sorgte der Auftritt von Grossrat Luca Urgese. Katrin Hauser

Ganz so verkleinert wie auf diesem Bild soll der Kanton natürlich nicht werden. Doch etwas weniger Beamte und Regierungsräte würden es auch tun, findet die Basler FDP. Foto: Nicole Pont

Die Basler Freisinnigen zeigten sich an ihrem Parteitag am Montagabend, den sie in einem Saal des kHauses abhielten, von ihrer rebellischen Seite. Sie zeigten, dass eine Basis nie zu unterschätzen ist. Sie zeigten, dass ihre Grossräte auch für Überraschungen gut sind. Vor allem aber zeigten sie etwas, das eigentlich urliberal ist: eine kritische Haltung gegenüber dem Staat (und dessen Wachstum).