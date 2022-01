Vertrauliche Info aus dem Comité – Basler Fasnacht soll stattfinden können Diverse fasnächtliche Aktivitäten werden an den «drei scheenschte Dääg» möglich sein, sagen die Verantwortlichen. Lisa Groelly UPDATE FOLGT

Gässle soll an der Fasnacht 2022 möglich sein. Foto: Kostas Maros

Das Basler Fasnachts-Comité geht derzeit davon aus, dass in diesem Jahr eine Fasnacht stattfinden kann. Zusammen mit dem Regierungsrat sei man nun auf der Suche nach einer «guten Variante». Das teilt das Comité am Freitag den Cliquen-Obleuten mit.

Da seit Mittwoch bekannt ist, wie sich der Bundesrat die Entwicklung der Massnahmen vorstellt, ist das Comité zum Schluss gekommen, dass vom 7. bis 9. März «diverse fasnächtliche Aktivitäten» möglich sein werden. Die Verantwortlichen seien zuversichtlich, dass sie eine Variante finden, «die den Namen Fasnacht verdient».

So möchte das Comité gerne am 7. März um 4 Uhr mit dem Morgestraich beginnen. Eine Idee ist zudem, «drei Daag gässle» zu ermöglichen. Auch Schnitzelbänkler sollen singen können. Zu all den Ideen laufen nun diverse Abklärungen, um eine genauere Ausgestaltung zu definieren.

