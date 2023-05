Trotz Kritik – Basler Erziehungsdepartement hält an integrativer Schule fest Das derzeitige Schulmodell soll bleiben. Es gibt aber Platz für separative Angebote. Sebastian Schanzer , SDA UPDATE FOLGT

Die Basler Regierung hält am integrativen Modell fest. Symbolfoto: Peter Schneider (Keystone)

Das Basler Erziehungsdepartement will am Grundprinzip der integrativen Schule festhalten. Vor dem Hintergrund wachsender Probleme und einer Initiative für die Wiedereinführung von Kleinklassen will der Kanton aber separative Angebote ausbauen.