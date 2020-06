Bundestrafgericht – Basler Erster Staatsanwalt als Richter in Bellinzona vorgeschlagen Alberto Fabbri (CVP) lenkte bisher die Geschicke der basel-städtischen Staatsanwaltschaft. Am 17. Juni dürfte ihn die Vereinigte Bundesversammlung in ein neues Amt wählen. Mischa Hauswirth

Alberto Fabbri zieht wohl beruflich ins Tessin. Der Jurist ist vorgeschlagen für ein Richteramt am Bundesstrafgericht. Foto: Archiv Tamedia

Die Basler dürften sich schon bald um einen neuen Ersten Staatsanwalt umschauen müssen. Wie gut unterrichtete Quellen aus dem Bundeshaus in Bern erzählen, steht am 17. Juni ein Name zuoberst auf der Liste für ein Richteramt am Bundesverwaltungsgericht in Bellinzona: Alberto Fabbri. Offenbar sei sein Name vergangenen Herbst schon als Sprengkandidat für die Nachfolge von Bundesanwalt Michael Lauber gehandelt worden sein. Unter Parlamentarier geht man davon aus, dass Fabbri gewählt wird und der Wahlakt nur noch pro forma durchgeführt werden wird. Vorschlagen tut die Gerichtskommission die Kandidaten.

Wird Fabbri gewählt, so würde er sein Amt anfangs Januar 2021 antreten. Damit müsste Basel-Stadt einen neuen Ersten Staatsanwalt suchen. Interessant damit dürfte sein, ob dieser Posten wieder an die CVP gehen wird.

Fabbri ist seit dem 1. Januar 2011 Chef der Basler Staatsanwaltschaft leiten und hat für das Amt seine Stelle als Leitender Staatsanwalt des Bundes in Bern aufgeben. Der ehemalige Polizist war ab 2001 Untersuchungsrichter im Militär und Ankläger im Range eines Oberstleutnants, zudem arbeitete er auch bei der Bundesanwaltschaft. 2007 bewarb er sich als Strafgerichtspräsident am Strafgericht, unterlag damals aber Christian Hoenen von der SP. Um in Basel ans Gericht gewählt zu werden, hatte Fabbri seinen Wohnsitz von Oberwil nach Basel verlegt und war Anfang 2007 der CVP beigetreten. 2008 bildete er sich weiter und machte den Master im internationalen Strafrecht in Bern.

Fabbri bestätigte gegenüber der BaZ den Wahlvorschlag.