Weltneuheit aus der Rheinstadt – Basler erfinden Buchumschläge aus Ozeanmüll Einwegplastik, das die Küsten und Meere verschmutzt, soll in den Kreislauf zurückgeführt werden. Aus PET-Flaschen werden Faden und Garn für die Textilbranche hergestellt. Kurt Tschan

Vom Rohstoff über das Garn bis zum Notizbuch, dessen Oberfläche aus Toile Ocean gefertigt wurde. Foto: Winter & Company

Wäre Toile Ocean als Einbandmaterial für Band 1 von Harry Potter verwendet worden, hätte man damit rund 75 Millionen Plastikflaschen gebunden. Christoph Borer, CEO von Winter & Company in Basel, geht jedoch nicht davon aus, dass gleich der Buchumschlag eines neuen Bestsellers mit Ozeanplastik hergestellt wird. Denn der Durchschnitt einer ersten Buchauflage in Deutschland liegt bei rund 2000 Exemplaren. Immerhin lassen sich auch so 1400 PET-Flaschen in den Wirtschaftskreislauf zurückbringen.

Winter & Company ist ein Basler Traditionsunternehmen und produziert seit 125 Jahren Bezugsmaterialien für Verpackungen, Bücher, Schreibwaren und visuelles Merchandising. Die Tide Ocean SA, ein Basler Start-up, wiederum ist Spezialistin für die Wiederverwendung von Plastikmüll aus dem Ozean. Die beiden regionalen Firmen sind eine Liaison eingegangen und haben nach anderthalbjähriger Entwicklungszeit ein gemeinsames Produkt zur Marktreife gebracht, das weltweit einzigartig ist.