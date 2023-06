Stau beim Zivilstandsamt – Basler Eltern warten wochenlang auf Geburtsurkunden Ohne Geburtsurkunde keine Mutterschaftsentschädigung oder Pass für das Neugeborene. Eine Situation, die Eltern in Basel-Stadt seit Monaten erleben. Mirjam Kohler

Eltern, deren Kind im Kanton Basel-Stadt geboren wurde, warten derzeit mehrere Wochen auf die Ausstellung der Geburtsurkunde. Dieses Dokument wird benötigt, um für das Kind beispielsweise einen Pass oder Prämienverbilligung zu beantragen.

Auch Mutterschaftsentschädigung oder Kinderzulagen sind von diesem Dokument abhängig. Auch «20 Minuten» berichtete bereits über das Thema. Eine betroffene Mutter berichtet, dass die Verzögerung der Auszahlung gerade bei Personen mit knappem Budget eine grosse Belastung sei.

Auf Anfrage der BaZ schreibt Toprak Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt: «Das Zivilstandsamt Basel-Stadt ist sich bewusst, dass die Kindseltern auf eine Geburtsurkunde angewiesen sind, und ist bestrebt, die Wartezeit wieder zu verkürzen. Gegenwärtig wird geprüft, welche Massnahmen ergriffen werden können, um die vorhandenen Pendenzen abzubauen und die Geburten schneller beurkunden zu können.»

Viele Geburten von Auswärtigen

Einer der Gründe für die Wartezeit sei, dass auch viele Frauen, die keinen Wohnsitz in Basel-Stadt haben, sich für eine Geburt in Basel-Stadt entscheiden. Dadurch steige die Zahl der zu beurkundenden Geburten. Momentan beurkunde das Zivilstandsamt Basel-Stadt rund 5000 Geburten pro Jahr. Das seien rund 1000 mehr als noch vor zehn Jahren. Die Abklärungen, die im Vorfeld der Beurkundung gemacht werden müssen, seien zudem komplexer geworden.

Bei der letzten statistischen Auswertung hatten gemäss Yerguz über die Hälfte der Mütter keinen Wohnsitz in Basel-Stadt. Rund 40 Prozent wohnen in Basel-Stadt, ebenfalls rund 40 Prozent in Basel-Landschaft, rund 10 Prozent in anderen Kantonen und nochmals knapp 10 Prozent im Ausland. Die Eintragung von Geburten im Personenstandsregister muss vom jeweiligen Zivilstandsamt am Geburtsort beurkundet werden, unabhängig vom Wohnsitz der Mütter.

Aktuell betrüge die Wartezeit rund fünf Wochen. Die Basler Grossrätin Lea Wirz (Grüne) hat eine Anfrage an die Regierung zum Thema eingereicht.

