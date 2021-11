«Diskriminierung und Mobbing» – Basler Eltern beschweren sich über Maskenpflicht für Ungeimpfte Ab Mittwoch gelten an Basler Schulen je nach Impfstatus unterschiedliche Regeln. Das stösst bei manchen Eltern auf Kritik. Ein Vater befürchtet gar, dass es deswegen zu Mobbing kommen könnte. Katrin Hauser

Die Maskenpflicht kehrt an die Schule zurück – zumindest für einen Teil der Jugendlichen. Bild: Keystone

Ab Mittwoch wird an Basler Schulen zwischen geimpften und ungeimpften Schülerinnen unterschieden. Die Regierung hat eine Maskenpflicht für Ungeimpfte erlassen – auch wenn sie nicht möchte, dass diese so genannt wird. Es handle sich um eine Maskenpflicht «für alle, aber Personen mit Covid-Zertifikat, die geimpft oder genesen sind, können sich davon entbinden», schreibt das Erziehungsdepartement.

Die Regierung hat die neuen Regeln am Montag kommuniziert – und damit einiges an Emotionen bei den Eltern der betroffenen Schüler ausgelöst. «Wir haben sehr viele Rückmeldungen erhalten seit gestern», teilte Regierungsrat Conradin Cramer (LDP) am Dienstag mit. Den Vorsteher des Erziehungsdepartements haben neben positivem Feedback auch kritische Nachrichten erreicht. Der Hauptkritikpunkt sei, dass an der Schule überhaupt wieder eine Maskentragpflicht gelte. Eine andere Gruppe Eltern aber kritisiert nicht die Pflicht an sich – sondern, dass für Geimpfte und Ungeimpfte verschiedene Regeln gelten.