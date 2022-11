Leistungschecks angepasst – Basler Drittklässer müssen sich nicht mehr messen lassen Die vier Nordwestschweizer Kantone vergleichen mit standartisierten Tests die Lernerfolge der Schülerinnen und Schülern. Doch nun schert Basel-Stadt aus.

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Basel-Stadt müssen künftig weniger Leistungschecks absolvieren. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Basler Regierung ist bei den umstrittenen standardisierten Leistungschecks an den Schulen über die Bücher gegangen und passt die Tests an. Neu ist die Teilnahme am Check P3 anfangs der dritten Primarschulklasse für alle Schülerinnen und Schüler nur noch freiwillig.

Geprüft werden bei diesem Check Deutsch und Mathematik. Die Tests waren bisher für alle obligatorisch. Zudem teilte die Regierung am Dienstag mit, dass die im Jahr 2018 bekanntgegebene Sistierung des Checks S3, der bisher gegen Ende der dritten Sekundarklasse durchgeführt wurde, verlängert wird. Der Kanton Basel-Stadt wird also weiterhin auf die Teilnahme am Check S3 verzichten.

Das Obligatorium für den Check P5 Ende der fünften Primarklasse bleibt bestehen. Ebenso hält die Regierung am Check S2 in der zweiten Sekundarklasse fest.

Die standardisierten Leistungschecks werden seit 2013 in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn durchgeführt. Sie sollen Auskunft geben über den individuellen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler, über den Stand der Klasse sowie der Schulen. Zudem sollen die Checks einen Vergleich der Schülerinnen und Schüler im gesamten Bildungsraum Nordwestschweiz zulassen.

Die Checks sind bei den Lehrpersonen jedoch äusserst umstritten, sie empfinden diese als ein Misstrauensvotum gegen ihre Arbeit. So wurde an der Gesamtlehrerkonferenz von 2017 dazu aufgerufen, die vier kantonalen Leistungschecks komplett abzuschaffen.

Wie dem Communiqué weiter zu entnehmen ist, wird die freiwillige Teilnahme des Zentrums für Brückenangebote (ZBA) an den Checks geprüft.

SDA/amu

