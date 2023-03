Modeschau in Bildern – Basler Designer Raphael Blechschmidt setzt auf italienisches Flair Der Modeschöpfer stellt diese Woche im Gundeli seine aktuelle Kollektion vor. Inspirieren liess er sich vor allem vom nostalgischen Como in Italien. Scrollen Sie sich durch einige der aufregendsten Looks. Julia Gisi (Text) , Dominik Plüss (Bilder)

Nostalgischer Charme und ein Hauch Romantik: Eines der präsentierten Outfits der aktuellen Frühlings- und Sommerkollektion. Foto: Dominik Pluess

Altehrwürdige Villen und Palazzi, weitläufige Gärten und dahinter der funkelnde Comer See: Für seine aktuelle Frühlings- und Sommerkollektion liess sich Raphael Blechschmidt von unserem südlichen Nachbarland Italien inspirieren. Konkret von Orten im norditalienischen Como, die typischerweise mit nostalgischem Charme, Luxus und Romantik assoziiert werden. Im Möbel Rösch im Gundeli stellt der Basler Designer bis Freitagabend seine handgefertigten Haute-Couture-Stücke vor, die er vor diesem Hintergrund entworfen hat. In unserer Bildergalerie können Sie sich durch einige der besten Looks scrollen.

Romantische Zierde

Nostalgische Kopfbedeckung

Italienische Lebensfreude





Eleganza italiana





Betreten am Schluss auch noch den Laufsteg: Der Couturier Raphael Blechschmidt und sein Partner Peter Potoczky (v. r.) nehmen den Applaus freudig entgegen. Foto: Dominik Plüss

