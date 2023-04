Vom Gundeli nach Phoenix, Arizona – Basler Crew zu Weltmeisterschaft in den USA eingeladen Bequest ist eine Hip-Hop-Tanzgruppe eines Gundeldinger Tanzstudios. Die jungen Frauen haben sich unverhofft für den «World Hip Hop Dance Championship» in den USA qualifiziert. Vivana Zanetti

1 / 2 Bequest im Gundeldinger New Dance Center. Foto: Nicole Pont

Es war ein ganz gewöhnlicher Montag im März. Gut, vielleicht nicht ganz so gewöhnlich. Immerhin war es der Montag nach den «Hip Hop International Switzerland» in Lugano, der Schweizer Ableger eines der weltweit grössten Wettbewerbe in der Hip-Hop-Tanzszene. An diesem Montag also sitzt Jeannine Bruderer an ihrem Arbeitsplatz, als plötzlich ihr Telefon klingelt.