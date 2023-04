Konkurrenzdruck im Taxigewerbe – Basler Chauffeure sind verärgert: Ortsfremde Taxis wildern in der Stadt Fahrzeughalter ohne basel-städtische Betriebsbewilligung würden im Stadtgebiet auf Kundenfang gehen, klagt die hiesige Branche. Die Polizei hat reagiert. Oliver Sterchi

Das Basler Wappen auf dieser Taxilampe zeigt an, dass der Halter eine Zulassung für den Stadtkanton hat. Foto: Lucia Hunziker

Der Beruf des Taxichauffeurs hat in den letzten Jahren einiges an Attraktivität eingebüsst. Mit dem Aufkommen von Uber in der Schweiz kam die hiesige Branche enorm unter Druck. Während der Corona-Pandemie brach die Nachfrage zusätzlich ein. Viele Fahrer können sich wirtschaftlich gerade noch so knapp über Wasser halten.