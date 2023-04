Bus auf Bestellung – BVB stellen Bus-Sharing-Betrieb Mobilisk vorerst ein Mehr als 5500 Fahrgäste haben das Angebot während eines Jahres genutzt – ein Erfolg, bilanzieren die BVB. Ob das Ridepooling in Basel auch in Zukunft angeboten wird, ist unklar.

Der einjährige Mobilisk-Testbetrieb der BVB endet am 30. April 2023. Foto: BVB

Der Bus-Sharing-Testbetrieb Mobilisk der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) endet planmässig am 30. April. Dieses sogenannte Ridepooling-Angebot für nächtliche Fahrten besteht seit einem Jahr. Während der Testphase nutzten über 5500 Fahrgäste das Angebot, wie die BVB am Donnerstag mitteilten.

Befragungen der Fahrgäste hätten ergeben, dass diese zufrieden seien mit dem Mobilisk-Angebot, schreiben die BVB. Weitere Auswertungen würden nach dem Ende des Testbetriebs folgen. Mit der Testphase habe man Erfahrungen mit dem Ridepooling sammeln können. «Somit könnten wir in Zukunft ein solches System auf unserem Netz anbieten, sofern der Besteller das wünscht», lässt sich BVB-Direktor Bruno Stehrenberger zitieren.

Die letzten Fahrten finden in der Nacht vom 29. auf den 30. April statt. Die danach in den Kundenprofilen verbliebenen, gekauften Fahrtguthaben werden den Fahrgästen vollumfänglich zurückerstattet, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Mobilisk ergänzte das Nachtnetz des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW). Via App können die Fahrgäste ein Fahrgäste bestellen, welches mit anderen Personen mit ähnlichem Start- und Zielpunkt geteilt wird. Der Algorithmus der App bildet je nach Nachfrage Fahrgemeinschaften und berechnet gemäss BVB die optimale Route.

Mehr Artikel zum Thema Neues ÖV-Angebot Gute Nachrichten für Nachtschwärmer

SDA/ssc

Fehler gefunden?Jetzt melden.