Grosser Rat schafft Klarheit – Stadtklima-Initiativen kommen ohne Gegenvorschläge vor’s Volk Eine Ratsmehrheit hat die Alternativen zu den Stadtklima-Vorlagen versenkt. Die Volksbegehren kommen nun alleine an die Urne – mit offenem Ausgang. Oliver Sterchi

Die «Stadtklima»-Initiativen fordern weniger Asphalt und mehr grün in der Stadt. Das sahen viele im Grossen Rat auch so. Nur der Weg dorthin war und ist umstritten. Foto: Kostas Maros

Am Ende war das Verdikt zwar knapp, aber eindeutig: Eine bürgerliche Mehrheit des Grossen Rats inklusive GLP will nichts wissen von den beiden «Stadtklima»-Initiativen und empfiehlt die Volksbegehren geradeheraus zur Ablehnung. Die «Zukunfts»-Initiative wurde 49 Nein- zu 47 Ja-Stimmen versenkt, die «Gute-Luft»-Initiative etwas deutlicher mit 49 zu 45. Die Abwesenheit von LDP-Grossrat André Auderset fiel damit nicht ins Gewicht. Das letzte Wort hat nun das Volk an der Urne. Abgestimmt wird voraussichtlich im November.