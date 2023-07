«Nicht die feine Art» – Basler Bürgerliche ärgern sich über die Grünliberalen Die GLP tritt mit insgesamt neun Listen bei den nationalen Wahlen an. Dieser Schritt war nicht mit den bürgerlichen Partnern abgesprochen – und sorgt für massive Misstöne. Oliver Sterchi Sebastian Briellmann

GLP-Nationalrätin und -Parteipräsidentin Katja Christ verteidigt den Plan ihrer Partei, mit insgesamt neun Listen anzutreten. Foto: Raphael Moser

Die entscheidenden Wahlkampfwochen haben noch nicht einmal begonnen – und dennoch geraten die basel-städtischen Bürgerlichen aneinander. Mehr noch: Es gibt richtig Zoff.

Der Grund: Die Grünliberalen treten im Herbst mit insgesamt neun Listen an, davon eine Hauptliste und acht Unterlisten. Eine füllen die Auslandschweizer, eine weitere die Junge GLP – die anderen sechs sind «thematisch» aufgestellt und repräsentieren «die verschiedenen Flügel der Partei», wie Parteipräsidentin Katja Christ auf Anfrage der BaZ sagt.

Das passt den Bündnispartnern der Grünliberalen – in erster Linie LDP, FDP und Mitte – überhaupt nicht. Das Quartett bildet, noch ergänzt durch die EVP, bei den nationalen Wahlen eine Listenverbindung. Dass die GLP nun mit derart vielen Unterlisten – die anderen haben zwei bis drei aufgestellt – antritt, sorgt für massiven Missmut bei Mitte-rechts.

Deutliche Worte

Die Parteipräsidentin der LDP, Patricia von Falkenstein, sagt gegenüber der BaZ, dass sie «irritiert» über das Vorgehen der Grünliberalen sei. Dieses sei nämlich nicht abgesprochen gewesen. «Wir hätten es begrüsst, wenn die GLP diesen Schritt vorgängig mit den bürgerlichen Partnern geklärt hätte, immerhin ziehen wir mit einer Listenverbindung gemeinsam in den Wahlkampf. Wir mussten stattdessen über Umwege davon erfahren.»

«Was die GLP hier abzieht, ist nicht gerade die feine Basler Art.» Johannes Barth, Präsident FDP Basel-Stadt

Eine definierte Oberanzahl an Unterlisten gibt es in der bürgerlichen Allianz zwar nicht. «In den letzten Jahren war es üblich, dass eine Partei zwei bis drei Unterlisten aufstellt», sagt von Falkenstein. Die LDP tritt dieses Jahr neben ihrer Hauptliste mit einer Liste der Jungliberalen sowie einer Gewerbe-Liste an.

Auch der Präsident der Basler FDP, Johannes Barth, findet deutliche Worte: «Was die GLP hier abzieht, ist nicht gerade die feine Basler Art.»

Selbstkritisch gibt er jedoch zu bedenken, dass die Frage der Unterlisten in der bürgerlichen Allianz gar nie besprochen wurde. «Die Verhandlungen um das Zustandekommen der bürgerlichen Allianz waren intensiv genug, als dass man sich um eine solche Detailfrage gekümmert hätte.» Tatsächlich ging der Abmachung zwischen FDP, LDP, GLP, Mitte und EVP auch heuer wieder die – teils auch öffentlich ausgetragene – Diskussion voraus, ob man die SVP mit an Bord holt oder eben nicht – wobei sich die Partner für Letzteres entschieden hatten.

Klare Erwartungshaltung der Partner

Letztlich vertraute man auch einfach auf das Gewohnheitsrecht, wonach keine Partei bei der Anzahl Unterlisten übermässig ausschert – bis es die GLP dann doch tat. «Für mich sieht das so aus, als wolle die GLP alles daransetzen, am Ende als Gewinnerin dazustehen, ohne Rücksicht auf die anderen Partner», konstatiert Barth. Dies sorge für «Unmut» innerhalb des Freisinns.

Balz Herter, Präsident der Mitte-Partei und Ständeratskandidat der bürgerlichen Allianz, formuliert es so: «Die GLP grätscht hier wieder einmal schräg rein.» Es handle sich um einen typischen «grünliberalen Finish», wie er zuweilen auch im Grossen Rat zu beobachten sei.

Herter sorgt sich indes weniger um arithmetische Fragen rund um die Stimmenverteilung innerhalb der Allianz, sondern vielmehr «um das Bild, das wir als bürgerliche Partner dadurch gegen aussen abgeben». Denn: Diese vielen Listen könnten den Wählerinnen und Wählern auch auf die Nerven gehen.

Für den Mitte-Präsidenten ist klar: «Wir erwarten von der GLP, dass sie die Zahl ihrer Unterlisten auf ein normales Niveau zurückstuft.» Andernfalls werde man sich «gut überlegen» müssen, was das für künftige Wahlallianzen bedeutet.

GLP will Plan durchziehen

Von Falkenstein betont indes, dass in dieser Sache «noch nichts entschieden» sei. «Es laufen gerade Diskussionen», so die Nationalrätin. Offenbar soll es demnächst eine Aussprache zwischen den bürgerlichen Partnern und der GLP geben.

Ob die GLP der Erwartungshaltung ihrer Bündnispartner nachkommt, ist unklar. Aus den Aussagen von Parteipräsidentin Christ lässt sich vielmehr ableiten, dass die Grünliberalen ihren Plan durchziehen werden.

Christ begründet die hohe Anzahl Listen gegenüber der BaZ nicht nur mit der «Breite der Kompetenz der engagierten Menschen unserer Partei», die man aufzeigen wolle, sondern sie sagt auch klar: «Die Parteien in der Listenverbindung sind autonom und sollen für die Wählerschaft authentisch und unterscheidbar sein. Die Wahlkampfstrategien der Parteien waren nicht Teil der Verhandlungen, weder bezüglich der Themenwahl, dem Einsatz des Wahlkampfbudgets oder der Anzahl Unterlisten.»

Die anderen Partner seien somit frei, die Anzahl ihrer Unterlisten oder die Höhe des eingesetzten Budgets selbst festzulegen, die «Spiesse sind also gleich lang». Die Parteien seien unterschiedlich in ihrer Struktur und thematischen Ausrichtung, daher mache es je nach Partei «mehr oder weniger Sinn, mehr oder weniger Unterlisten zu führen».

Das sagt der Experte

Aber ist das wirklich so? Machen mehr Unterlisten tatsächlich Sinn?

Lukas Golder, der renommierte Politologe und Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS Bern, hat dazu eine dezidierte Haltung: «Aus politologisch-demokratischer Sicht sehe ich solche Unterlisten-Exzesse kritisch: Weil es ein Weg ist, der zwar durchaus funktioniert – aber das Wählen für den Bürger nicht einfacher macht. Es steigt das Risiko einer Entscheidung, die man im Unwissen des Kontexts fällt.»

Konkret an einem Beispiel festgemacht heisst das: Man fragt sich vielleicht beim Wählen nicht mehr, wo man den grössten Einfluss hat, welche Partei am besten zu einem passt – sondern man wählt eine Kandidatin, weil sie die Nachbarin ist, man sie gut leiden kann, und nicht, weil sie in Partei X ist.

Golder betont: «Für die Parteien sind Unterlisten deswegen natürlich extrem attraktiv, da die Kandidaten neue Wähler bringen und mit der reinen Masse natürlich auch für die Partei Werbung machen, im Wahlkampf mithelfen. Darum kann diese Strategie aufgehen.»

Unterlisten werden immer beliebter

Es lässt sich indes feststellen, dass die Unterlisten immer beliebter werden. 1971 waren es noch 151, 2019 schon 511. Gut möglich, dass in diesem Jahr erneut ein Rekord gebrochen wird.

Den grossen Parteien hilft auch eine Anpassung, die vor vier Jahren vorgenommen wurde. Eigentlich gilt: Damit eine Partei in den Nationalrats­wahlen antreten darf, muss sie ihren Wahlvorschlag unterschreiben lassen – je nach Kantonsgrösse von 100 bis 400 Stimm­berechtigten.

Etablierte Parteien waren schon bisher von dieser Auflage befreit, aber nur für eine Wahlliste pro Kanton. Für die Wahlen 2019 haben sich die alt­eingesessenen Parteien nun ganz vom Unterschriftensammeln befreit. Dank einer Gesetzesänderung können sie neu ohne Unterschriften beliebig viele Wahllisten einreichen – sofern sie beim Bund regis­triert sind und im betreffenden Kanton 2015 einen Nationalratssitz oder 3 Prozent Wähleranteil gewonnen haben.

Golder sagt deshalb: «Ich bin deswegen der Meinung: Wir müssen uns grundlegende Gedanken zu den Unterlisten machen. Es ist auch unbefriedigend, wenn dauernd die Spielregeln verändert werden. Die Grenzen sind aktuell zu weit gesetzt.»

Das dürften auch die Basler Bürgerlichen so sehen.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

