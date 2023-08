Basler Bodentemperatur – 56 Grad – und es wurde noch heisser Wie heiss wird der Beton beim Aeschenplatz? Welche Temperatur erreichen die Betonstufen vor der Barfüsserkirche? Wir haben gemessen. Elina Häring

Mit einem Infrarotthermometer haben wir die Bodentemperatur in Basel gemessen. Foto: Pino Covino

Es ist heiss, keine Frage. Bisweilen fühlt sich der Schritt an die frische Luft wie einer in einen Backofen an. Bis zu 37 Grad Celsius meldeten verschiedene Wetterdienste für die Region Basel am Donnerstag. Nach draussen gehen? Nicht sehr verlockend. Noch schlimmer: barfuss in die Hitze. Jeder, der schon einmal im Sommer seine Schuhe auszog, ob auf Kühlung hoffend oder aus Bequemlichkeitsgründen, konnte vermutlich die enorme Hitze des Betons am eigenen Leib erfahren. Brandblasen inklusive.

Wir haben uns gefragt: Wie heiss wird der Boden in Basel an einem Tag wie heute? Mit einem Infrarotthermometer in der Hand haben wir uns auf den Weg gemacht. In der Stunde zwischen 15.15 und 16.15 Uhr, dem heute gemeldeten Hitzepeak, haben wir an verschiedenen Orten in der Innenstadt die Temperatur des Bodens gemessen.

15.15 Uhr: 59,6 Grad am Aeschenplatz.

15.15 Uhr: Unsere Tour beginnt am Aeschenplatz. Inmitten des Verkehrs brennt die Sonne förmlich auf den Asphalt: Ein Blick aufs Thermometer zeigt: 59,6 Grad Celsius. Zum Vergleich: An derselben Stelle betrug die Temperatur um 12.15 Uhr noch 56,7 Grad. Wir sind ganz allein auf der Insel des 15er-Trams, Passanten überqueren den Aeschenplatz so schnell wie möglich.

Auch wir flüchten in den Schatten bei der Tramstation, hier hat der Beton nur noch 37,1 Grad. Ein krasser Unterschied, barfuss würden wir uns trotzdem nicht rübertrauen. Denselben Gedanken haben wohl auch andere. Die wenigen Menschen, die unterwegs sind, haben es sich auf Bänken im Schatten gemütlich gemacht.

15.25 Uhr: Etwas Kühle im De-Wette-Park.

15.25 Uhr: Weiter geht es in den De-Wette-Park, zum Glück im Schatten. Dort, unter dem Grün der Bäume, beträgt die Temperatur 31,1 Grad. In der Sonne sind es 39,3 – kein Wunder, sind die Bänke an der Sonne leer. Eine Frau sitzt auf dem Brunnenrand und badet ihre Füsse, schon jetzt beneiden wir sie, doch wir sind erst am Anfang unserer Tour. Es wird noch heisser werden.

15.30 Uhr: 59,3 Grad vor dem Hotel Euler.

15.30 Uhr: Jeder Moment an der Sonne ist einer zu viel, darum gehts durch die Velounterführung auf den Centralbahnplatz. Wir messen in der Kühle eine Bodentemperatur von 25,3 Grad. Am liebsten würden wir gleich dortbleiben. Doch schon gehts wieder die Treppen hoch vors Hotel Euler – 59,3 Grad.

Nach diesem Hitzeschock nehmen wir das Tram zum Barfi. Welch schöne Kühle, wir sind nicht die Einzigen, die sichtlich erleichtert sind über die Abkühlung. Auch das Touristenpärchen vor uns will das Tram nur ungern verlassen. Nach der kurzen Verschnaufpause im klimatisierten Wagen (Bodentemperatur: 29,3 Grad) stehen wir auch schon in der prallen Sonne vor der Barfüsserkirche.

15.40 Uhr: Kein Sitzen auf dem Barfi.

15.40 Uhr: Die beliebten Treppenstufen sind leer, kein Wunder, wir messen in der Sonne 52,2 Grad. Gemütlich ist anders. Im Schatten unter den Bäumen hingegen sind es «nur» noch 40 Grad – kein Wunder, ist der Barfüsserplatz bis auf einige Marktstände wie ausgestorben. Eine ältere Dame läuft schon fast im Zickzack, um im Schatten bleiben zu können.

15.50 Uhr: Kurzes Abkühlen auf der Pfalz.

15.50 Uhr: Vom Barfi her peilen wir das Münster an. Von der Pfalz erhoffen wir uns eine leichte Abkühlung. Und tatsächlich: Im Schatten der Bäume ist der Steinboden fast erträglich, 29,6 Grad zeigt das Thermometer an. Wir sind nicht die Einzigen, die das erkannt haben, der Sprühnebel erfreut sich grosser Beliebtheit.

Wir verweilen einen Augenblick im kühlen Schatten, bevor wir vor dem Münster den Boden mit den alten Pflastersteinen an der Sonne messen: 47,8 Grad. Vom Brunnen neben uns hören wir lautes Planschen und Juchzen, wie gerne würden wir uns ebenfalls ins kühle Brunnennass stürzen!

16 Uhr: 53 Grad auf der Wettsteinbrücke.

16 Uhr: Doch wir müssen weiter zur Wettsteinbrücke. Zum Glück unser vorletzter Halt. Schon der Weg dorthin ist unerträglich heiss, sogar die vorbeirauschenden Velofahrer fächeln sich Luft zu. Wir betreten die Brücke, wir sind fast die einzigen Fussgänger. Auf der anderen Seite hasten einige Passanten durch die Sonne, wie um die Strecke möglichst schnell hinter sich zu bringen.

Mitten auf der Brücke beträgt die Bodentemperatur 53,3 Grad. Zu heiss für uns. Aber zum Glück sind wir fast fertig. Im Kunstmuseumsbrunnen steigt die nächste Planschparty. Zeit, neidisch zu werden, haben wir nicht, wir müssen zurück an den Aeschenplatz.

16.10 Uhr: 56 Grad auf dem Aeschenplatz.

16.10 Uhr: Wir sind wieder an unserem Ausgangsort am Aeschenplatz. Schon jetzt freuen wir uns auf das kühle Redaktionsgebäude. Zum Vergleich: Knapp eine Stunde später beträgt die Bodentemperatur noch 56,6 Grad. Obwohl die Gesamttemperatur inzwischen von 34 auf 35 Grad angestiegen ist, ist der Asphalt ähnlich heiss wie eine Stunde zuvor.

Elina Häring ist seit Mitte Juli Praktikantin bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

