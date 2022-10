Umstrittene Fussball-WM 2022 – Basler Beizer tun sich schwer mit Public Viewing Die Fussball-WM in Katar polarisiert die Basler Bevölkerung. Ein Boykott ist insbesondere für die Gastronomie aber kein leichter Entscheid. Dorothea Gängel

Ausnahmen bestätigen die Regel: In Flanagan’s Irish Pub am Picassoplatz kommen Fussballfans auch bei der Winter-WM auf ihre Kosten. Foto: Kostas Maros

Wir schreiben den 20. November 2022. Die ersten Weihnachtsguetsli sind gebacken. Glühweinduft liegt in der Luft, die ersten Weihnachtsmärkte sind aufgebaut. Ein schriller Pfiff – und schon landen wir in der grauen Realität. Kick-off in Katar. Die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 ist eröffnet. Unbeeindruckt von westlicher Kritik wurden im Golfstaat sieben Stadien und ein neuer Flughafen dafür gebaut. Aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen auf den Baustellen haben Tausende Arbeitsmigranten ihr Leben lassen müssen. Kann man da ruhigen Gewissens einfach das TV-Gerät einschalten oder ein Public Viewing anbieten?