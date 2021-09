«Nein, das geht nicht» – Basler Behörden wegen Covid-Konzept im Unternehmen Mitte alarmiert Seit Montag ist ein Covid-Zertifikat in Restaurants Pflicht. Doch es gibt Ausnahmen – und ein Kaffeehaus überlässt die Kontrolle einfach einem iPad. Simon Bordier

Das Unternehmen Mitte wurde 1998 in Räumlichkeiten der ehemaligen Schweizerischen Volksbank ins Leben gerufen. Archivfoto: Margrit Müller

Ausgestattet mit einem Covid-Zertifikat und einer Schweizer Identitätskarte, beginnen wir unseren kulinarischen Rundgang in einer McDonald’s-Filiale in der Basler Innenstadt. Zum Start in den Tag – dem ersten mit erweiterter Zertifikatspflicht in der Schweiz – gönnen wir uns einen Cheeseburger für 2.70 Franken. Die Bezahlung erfolgt kontaktlos-schnell, der Covid-Pass spielt hier indes nur eine untergeordnete Rolle: Weil praktisch sämtliche Gäste Take-away-Kunden sind oder aber auf der sonnenbeschienenen Terrasse konsumieren, sind sie von der Zertifikatspflicht entbunden.