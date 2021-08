Die Aftermaden des Erik O’Reilly – Basler Behörden untersuchen mögliche Pflichtverletzung des Unispitals Das Unispital ignorierte die Leiden eines mit Parasiten befallenen Patienten. Das Gesundheitsdepartement hat eine Untersuchung eingeleitet – gegen das eigene Spital. Joël Hoffmann

Das Universitätsspital Basel blockte mit seiner Rechtsabteilung einen Patienten ab. Foto: Keystone

Die Ärzte am Unispital blieben stur. Ihr Patient, der 63-jährige Erik O’Reilly, war deswegen in der Psychiatrie und bekam eine Salbe für trockene Haut verschrieben – aber die gewünschte Untersuchung wegen Parasiten blieb aus. Die behandelnden Ärzte glaubten ihm nicht: Er bilde sich den Parasitenbefall bloss ein und habe trockene Haut. An Penis, Hodensack, Damm und After verspürte O’Reilly stechende und brennende Schmerzen. Er war überzeugt, dass er Parasiten hat.

Weiter nach der Werbung

Und er hatte recht: Das Tropeninstitut attestierte ihm drei verschiedene Parasitenarten, darunter Aftermaden, aber auch die etwas gefährlicheren Zwergfadenwürmer, welche in der Lunge Entzündungen auslösen und chronisch werden können. Die BaZ berichtete Anfang August über diesen gut dokumentierten Fall.