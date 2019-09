Basler Arealentwickler ist am Boden

Auf einen Bilderbuchstart beim Börsenstart 2014 folgen fünf Jahre später Sturm und Hagel. Der Basler Arealentwickler Hiag hat in diesem Jahr viel an Strahlkraft eingebüsst und schliesst selbst einen Kapitalschnitt nicht aus, wie Verwaltungsratspräsident Felix Grisard gestern bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses sagte. «Wir sind um schmerzhafte Erfahrungen reicher und werden in Zukunft alles viel enger begleiten», sagte er. Selbstkritisch räumte er ein, dass es zu viel Vertrauen in die operative Führung gegeben habe.