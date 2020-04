Knochen aus dem Untergrund – Basler Archäologen entdecken die Überreste eines zerstückelten Mannes Die Archäologische Bodenforschung gräbt auch während der Corona-Krise im Basler Untergrund und fördert dabei Spuren vergangener Tragödien zutage. Simon Erlanger

«Social Distancing» ist gewährleistet. Ein einsamer Archäologe gräbt beim

Ausgraben der beiden Knochengruben im Keller des Hauses am Martinskirchplatz 4. Archäologische Bodenforschung

Es ist schon etwas unheimlich, was die Basler Archäologen so alles zutage fördern. Im Keller des Hauses zum Bramen am Martinskirchplatz wurden zwei grosse Gruben aus römischer Zeit entdeckt. Sie enthielten Füllmaterial mit bronzezeitlichen und keltischen Funden sowie immer wieder menschliche Knochen. Die Knochen könnten von einem einzelnen Skelett stammen. Genaueres lasse sich aber erst nach der anthropologischen Untersuchung sagen, schreibt die Archäologische Bodenforschung in einer Mitteilung.

Niemand weiss, wer der Tote war und wieso er offenbar zerstückelt in zwei Gruben im Keller tief unter dem Martinskirchplatz landete. Die Nordspitze des Münsterhügels ist im Übrigen seit 3000 Jahren fast durchgehend besiedelt. Entsprechend viel gibt es dort aus Basels bewegter Geschichte zu finden. Aus der späteren Römerzeit stammen zum Beispiel eine massive Umfassungsmauer und Häuser mit Bodenheizung. Bei der aktuellen Grabung kamen auch ein frühneuzeitlicher Kellerboden, ein kleines Sandsteinwasserbecken und eine Sumpfkalkgrube zum Vorschein.

Notgrabungen wegen Baustellen

Wieso wird aber überhaupt gegraben während der Corona-Krise? Kantonsarchäologe Guido Lassau weist gegenüber der BaZ darauf hin, dass die Bodenforschung überall da aktiv sein müsse, wo gebaut werde. So wird aktuell der Keller des Hauses zum Bramen abgesenkt. Notgrabungen müssten auch während der Pandemie durchgeführt werden, betont Lassau: «Wir möchten die Baustellenbetreuung weiter gewährleisten. Nicht, dass die Baustellen auch noch unseretwegen behindert werden. Das möchten wir vermeiden.»

Die Ausgrabungsstätten unterliegten dabei den üblichen strengen Auflagen: «Wir funktionieren wie eine Baustelle. Es dürfen nicht zu viele Leute auf einmal an einer Ausgrabungsstätte tätig sein. Social Distancing und Händehygiene sind ganz wichtig», so Guido Lassau. «Die Mitarbeitenden arbeiten unter Einhaltung der in den Suva/Seco-Richtlinien für Baustellen definierten Verhaltensregeln, solange keine anderslautenden Empfehlungen seitens Bund und Kanton ausgegeben werden.» Generell seien nicht so viele Mitarbeiter vor Ort wie sonst, da auch die Bauherren mit weniger Intensität ihre Baustellen vorantrieben. Alles gehe etwas langsamer voran. Sowieso versuche man so viele Mitarbeiter wie möglich im Homeoffice zu haben, betont Lassau: «Unser Betrieb funktioniert wie jeder Betrieb der Verwaltung. Das Homeoffice steht mit hoher Priorität im Vordergrund. Die Archäologische Bodenforschung hat insgesamt vier Abteilungen, in denen unterschiedlich auf die aktuelle Situation reagiert werden kann: In den Abteilungen Archiv, Sammlung und Vermittlung arbeiten die Mitarbeitenden zu hundert Prozent von daheim aus. In der Abteilung Fundbearbeitung werden Auswertungsarbeiten im Homeoffice, die Inventarisation und die Konservierung der Funde am Petersgraben 11 durchgeführt.»

Noch mehr Knochen

Da der Baustellenbetrieb aufrechterhalten werden müsse, sei ein Grossteil der Mitarbeitenden der Abteilung Ausgrabung draussen vor Ort. Gegraben wird übrigens gerade auch unter der Rittergasse 4. Das Haus wurde über 30 Jahre lang vom Baudepartement genutzt und wird im Zuge einer Gesamtsanierung wieder zu einer Primarschule umgebaut, die Platz für zwölf Schulklassen und eine Tagesstruktur bieten soll. Auch hier werden die notwendigen Bauarbeiten von der Archäologischen Bodenforschung intensiv begleitet, da das Areal seit dem Bau der monumentalen keltischen Befestigung, des sogenannten Murus Gallicus, um 80 vor Christus kontinuierlich genutzt wurde. Spätestens um 280 nach Christus entstand auf dem Münsterhügel erneut eine befestigte Siedlung. Sie wurde mit einer massiven Umfassungsmauer umgeben. Spuren davon sind im Keller der Rittergasse 4 zu erwarten. Im 8. Jahrhundert legte man dann einen Friedhof an, von dem sich auch heute noch viele Gräber im Boden befinden. Auch bei dieser Ausgrabung dürfte man schon bald auf Knochen stossen.