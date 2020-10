Zur Entlastung der Testzentren – Basler Apotheken prüfen Angebot von Corona-Tests Die Zahl der Abstriche in Basel steigt wöchentlich stetig an. Apotheker könnten aushelfen. Während das Unispital diese Möglichkeit begrüsst, reagiert der Kanton noch zögerlich. Auch im Baselbiet wartet man zu. Robin Rickenbacher

In einzelnen Kantonen werden Corona-Tests in Apotheken bereits angeboten. Wird es in Basel auch bald so weit sein? Foto: Dominik Plüss

Um die Nachfrage an Corona-Tests zu decken, kann in Zürich seit wenigen Tagen in einzelnen Apotheken ein Abstrich gemacht werden. Die Bevölkerung scheint dieses Angebot zu schätzen, wie die Lage in Schaffhausen zeigt: Apotheken, die dort seit August Tests durchführen, werden mittlerweile regelrecht überrannt. Der Kunde bezahlt dabei 50 Franken für den Abstrich. Hat er Symptome, wird der Test von der Krankenkasse bezahlt.

Wäre dieses Modell auch in Basel sinnvoll, um die Testzentren zu entlasten? Nicolas Drechsler, Sprecher des Universitätsspitals Basel, sagt dazu: «Momentan sind wir noch nicht überlastet. Wir können rund 750 Tests pro Tag durchführen, das reicht aktuell.» Allerdings sei die Tendenz der Tests steigend. Waren es vor zwei Wochen noch rund 250 am Tag, wurden diesen Montag schon 560 Abstriche gemacht. «Es kommen jede Woche rund 100 dazu», sagt Drechsler. Gehe es so weiter, müsse man sich Massnahmen überlegen. Eine davon ist, auf weitere externe Anbieter zurückzugreifen, wie eben auf Apotheken. «Diese Hilfe wäre uns sehr willkommen», sagt Drechsler.