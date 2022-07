Hohe Parkgebühren «politisch gewollt» – Basler Amt ignoriert Empfehlungen des Preisüberwachers In den grössten Schweizer Städten gibt es grosse Kostenunterschiede beim Parkieren in der weissen Zone. Die Basler Innenstadt liegt über den vom Preisüberwacher vorgeschlagenen Gebühren. Trotzdem: Eine Änderung ist nicht geplant. Martin Regenass

Der Preisüberwacher empfiehlt Gebühren von 1.50 Franken pro Stunde auf einem Strassenparkplatz. Foto: Samuel Schalch

Der Preisüberwacher des Bundes hat die Gebühren für das Parkieren in der weissen Zone auf der Strasse mit Parkuhr unter die Lupe genommen. Insgesamt wertete das Amt die Preise in 49 Städten und Gemeinden mit mehr als 20’000 Einwohnern aus. Die Daten stammen von Recherchen aus dem Internet und anschliessenden Befragungen der für Parkierungen zuständigen Stellen in den Städten.