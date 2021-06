Neues Zentrum für Suchtkranke – Basler Alkoholiker und Drogensüchtige warten drei Monate auf Therapie Die Universitäre Psychiatrie Basel schafft Platz für hundert zusätzliche Süchtige. Der ärztliche Leiter des Zentrums spricht über die Erfolgschancen bei der Heilung von Kokain-, Cannabis- oder Alkoholsüchten. Leif Simonsen

Das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Basler Psychiatrie stammt aus den 50er-Jahren. Jetzt wird es saniert und erweitert – damit mehr Süchtige therapiert werden können. Foto: Kostas Maros

Im Kampf gegen eine Drogen- oder Alkoholsucht kann die Zeit eine entscheidende Rolle spielen. Der Übergang ist fliessend: vom Gelegenheitstrinker zum Alkoholiker, vom samstäglichen Drogenexzess zur Abhängigkeit. Doch wer in dieser Phase Hilfe sucht, der muss sich gedulden. Psychotherapeuten bieten häufig keine Therapien für Süchtige an – und in der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel (UPK) müssen sie sich auf einer Warteliste eintragen.

Der ärztliche Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen, Marc Walter, sagt, die Betroffenen müssten derzeit rund drei Monate auf einen Termin warten. Insgesamt sind heute rund 500 Suchtkranke bei der UPK in Behandlung. Kein Platz ist frei. Die UPK hat deshalb entschieden, das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen auszubauen.