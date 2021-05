Schmutzwasser warnt vor vielen Viren – So kann Basler Abwasser eine weitere Corona-Welle verhindern Der Kanton hat in einem Pilotprojekt Coronaviren in der Kanalisation gefunden. Die Methode könnte als Frühwarnsystem dienen und lokale Hotspots schneller ausmachen. Robin Rickenbacher

Nahe der Wiese werden von Mitarbeitern des Basler Tiefbauamts Abwasserproben entnommen. Foto: Nicole Pont

Der Dolendeckel wird aufgestemmt und gibt den Blick in Basels Unterwelt frei. Es ist dunkel, ein fernes Rauschen ist zu vernehmen. Ein Mann in Schutzanzug und Helm verschwindet in der Öffnung. Als er den Kopf wenig später wieder herausstreckt, hat er zwei gefüllte Plastikflaschen dabei. Das Wasser darin ist braun und trüb. Basler Abwasser, frisch gezapft. Direkt an der Wiese, nahe der Langen Erlen. Die beschrifteten Proben werden sicher verstaut. Die meisten der Gefässe sind allerdings noch leer. «Wir nehmen 40 Proben, verteilt in der ganzen Stadt», sagt Francesco Placereani vom Basler Tiefbauamt. Diese werden anschliessend im kantonalen Labor untersucht.