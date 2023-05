54 potenzielle Verfahren – Basler 1.-Mai-Komitee geht rechtlich gegen Polizeieinsatz vor Der Polizeieinsatz vom 1. Mai sorgt weiter für Gesprächsstoff. Der Tag soll auch juristisch aufgearbeitet werden.

Anwalt Guido Ehrler organisiert die juristische Aufarbeitung. Foto: Lucia Hunziker

Mit Rekursen sowie der Einforderung von Feststellungs- und Löschungsverfügungen will das Basler 1.-Mai-Komitee gegen den 600’000-Franken-Polizeieinsatz an der Kundgebung am Tag der Arbeit vorgehen. Für die stundenlange Einkesselung müssen die Verantwortlichen gemäss Gewerkschaftsvertretern zur Rechenschaft gezogen werden.