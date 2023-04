Ihre Argumente haben für einmal nicht verfangen: Tanja Soland. Foto: Nicole Pont

Tanja Soland muss an diesem Dienstagabend einen nicht ganz einfachen Kampf ausfechten, obschon sie an der Delegiertenversammlung der Basler SP eigentlich auf Gleichgesinnte treffen müsste.

Eigentlich. Müsste.

Aber Heimspielatmosphäre?



Von wegen.

Soland ist gefordert, da sie sich ins Zeug legt für ein Ja zur OECD-Mindeststeuer, über die am 18. Juni im Land abgestimmt wird. Künftig soll für alle Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz eine Gewinnsteuer von 15 Prozent gelten – das ist mehr als die 250 betroffenen Firmen in Basel-Stadt derzeit zahlen.

Die grosse Uneinigkeit

Dafür setzt sich die Finanzdirektorin mit Verve ein, es ist auch die klare Haltung des Regierungsrats (wie am Dienstag ebenfalls bekanntgegeben wird). Aber innerhalb der Partei herrscht grosse Uneinigkeit. Der Vorstand will eine Stimmfreigabe, was durchaus ungewöhnlich ist bei einem Entscheid von solch einer Tragweite.

Warum setzt sich die grösste Partei des Kantons nicht konsequent für die Anliegen des Kantons, für ihre Regierungsrätin ein?

Der innerparteiliche Konflikt

Nun ist es so, dass sich die Genossen nicht gegen diese Mindeststeuer als solche wehren, natürlich nicht. Aber eine Mehrheit der Delegierten der SP Schweiz ist mit dem Verteilschlüssel nicht einverstanden. Von den prognostizierten Zusatzeinnahmen, die sich zwischen einer und zweieinhalb Milliarden Franken belaufen dürften, sollen 75 Prozent an die Kantone gehen und 25 Prozent an den Bund.

Mit einem Fifty-fifty-Kompromiss hätte man noch leben können – und lange hat es im nationalen Parlament auch gar nicht schlecht ausgesehen, haben die Linken gemeinsam mit der Mitte diese Lösung präferiert. Am Ende: ohne Erfolg, weil es sich die Zentrumspartei dann doch noch anders überlegt hat.

«Wir wissen genau, was die Bürgerlichen und die Wirtschaft im Schilde führen. Sie wollen die Reform als Vorwand nutzen, um auf kantonaler Ebene Steuersenkungen für Reiche und neue Subventionen für Konzerne einzuführen.» SP-Co-Präsident Cédric Wermuth

Deshalb geht man an der Basis – und gegen den Antrag der Parteileitung – in den Totalwiderstand.

Weil sie offenbar nicht glaubt, dass das Geld in den Kantonen besser aufgehoben ist, dass es hilft, so die Standortattraktivität trotz höherer Steuern anderweitig zu stärken. Und weil es ihr nicht reicht, dass ein Teil der künftigen Mehreinnahmen via Finanzausgleich den Steuerwettbewerb entschärft.

Co-Präsident Cédric Wermuth hat der NZZ diesen Standpunkt erklärt: «Wir wissen genau, was die Bürgerlichen und die Wirtschaft im Schilde führen. Sie wollen die Reform als Vorwand nutzen, um auf kantonaler Ebene Steuersenkungen für Reiche und neue Subventionen für Konzerne einzuführen. Das werden wir verhindern.»

Was kann man mehr wollen?

Da nützt es in Basel auch nichts, dass sich die sozialdemokratische Aristokratie, der Partei-Adel in einer Monsterdebatte klipp und klar für ein Ja einsetzt:

Ständerätin Eva Herzog.

Die Nationalräte Sarah Wyss und Mustafa Atici.

Neben Soland auch die Regierungsräte Beat Jans und Kaspar Sutter.

Alt Regierungsrat Hans-Peter Wessels. Fraktionspräsidentin Michela Seggiani.

(PS: Mit Grossrat Beda Baumgartner widerspricht nur ein bekannter SP-Politiker.)

Klarer geht es nicht. Was kann man noch mehr wollen?

Aber die baslerische Basis, die sieht das anders, sieht es ähnlich wie die schweizerische. Sie sagt zwar nicht Nein, aber sie plädiert für Stimmfreigabe (mit 64 gegen 60 Ja-Voten).

Sie will also nicht, dass bei der vorgeschlagenen 75/25-Variante sehr viel Geld nach Basel flösse. Gemäss einer Studie 362 Millionen Franken. Es dürfte wohl etwas weniger sein, aber immer noch wäre es: sehr viel.

Die fehlende Erklärung

Nach dieser Argumentationsschlacht braucht es vielleicht zuerst einmal eine Rauchpause.

Durchschnaufen. Herunterkommen. Abkühlen.

Doch Tanja Soland ist bereits wieder in einer freundlichen Diskussion – mit Juso-Präsident Nino Russano, einem Gewinner dieses Abends (er hat zwar für ein Nein plädiert, aber so ist es ihm auch ganz recht).

Sozialdemokratischer Habitus

Wirklich erklären kann auch die Magistratin die Niederlage noch nicht, vielleicht auch nicht wirklich verstehen. Es ist auch nicht wirklich fassbar, warum eine Mehrheit gegen etwas ist, das ihnen eigentlich ganz gut in den sozialdemokratischen Habitus passt: Steuererhöhungen.

Woher rühren diese Meinungsverschiedenheiten überhaupt? Gegen welche Widerstände hat Tanja Soland mit ihren prominenten Mitstreitern da angekämpft?

Der angedeutete Hochverrat

Vielleicht schon gegen eine Grundströmung, die es tendenziell noch weiter nach links zieht. Da haben es Abweichler, die zwar weniger, aber meist mächtiger sind, immer schwer.

Eva Herzog kennt das. Stichwörter: Unternehmenssteuerreform III, Steuer-AHV-Vorlage (Staf).

Bei der Mindeststeuer verteidigt sie das Ja neulich mit beachtlicher Konsistenz gegen den innerparteilichen Widerstand. Dieses Mal ist immerhin auch Tanja Soland mit dabei.

Sie sind einflussreiche Protagonistinnen in einer Debatte, die das ganze (zumindest das politisierte) Land beschäftigt.

Dass das bei den natürlichen Verbündeten nicht gerne gesehen wird, zeigt womöglich die Einschätzung der linken «Wochenzeitung» (WoZ) auf. Das Blatt verzweifelt fast an der Haltung der beiden Spitzenpolitikerinnen, wittert fast schon Hochverrat.

Rechtsüberholerin? Eva Herzog. Foto: Kostas Maros

Herzog, so die WoZ, habe «in der aktuell wichtigsten Steuerdebatte» die Mitte-Partei mit «durchgedrücktem Gaspedal« rechts überholt. Und bei Soland vermisst sie deren früheres «dezidiert linkes Profil» – da sie in der Zwischenzeit auch noch ein Steuerpaket präsentiert hat, «das bis ins Detail dem Drehbuch des Zuger SVP-Finanzdirektors entspricht».

Dieser Finanzdirektor heisst Hanz Tännler. Und es stimmt zwar: Soland hat mit ihm zwar die 75/25-Lösung bei ihren Amtskollegen beliebt gemacht, darüber hinaus geweibelt, auch in der eigenen Partei – aber nichtsdestotrotz erstaunt die Kritik: Es ist nun nicht davon auszugehen, dass Soland (und auch Herzog) gerade dabei sind, sich unter falscher Flagge das gesamte politische Programm eines Heinz Tännler einzuverleiben.

Eher wirkt es so, dass die beiden Basler SP-Aushängeschilder mit Exekutiverfahrung jeweils einen pragmatischen Weg gehen wollen, im Dienste des eigenen Kantons.

Die grosse Gefahr

Tanja Soland hat bereits im letzten Jahr den Tamedia-Titeln gesagt, dass höhere Gewinnsteuern für Basel keine guten Folgen hätten. Deshalb will sie vermeiden, dass die sehr guten Steuerzahler und ihre Spitzenmitarbeiter unglücklich werden. Also gilt es, einen austarierten Vorschlag ins Ziel zu bringen.

Soland sagt: «Wenn sich alle so verhalten würden wie Basel, wo man den Erfolg des Standorts mit der Bevölkerung teilt, hätte man die SP Schweiz von der 75/25-Lösung überzeugen können. Am Ende geht es um Arbeitsplätze.» Es helfe der Schweiz nicht, wenn man Basel-Stadt oder Zug schwäche. «Es kommt allen zugute, wenn es uns gut geht.»

500 Millionen Franken

Und Eva Herzog sagt es am Dienstag im «Regionaljournal» nochmals überdeutlich: Diese Firmen gingen, wenn Basel-Stadt nicht attraktiv bleibe, zum Beispiel nach Boston oder Singapur – aber eher nicht in den Thurgau.

Dann sind diese Top-Steuerzahler einfach: weg.

Und sowieso könnte man sich doch einfach mal freuen als SP, dass es nun zu einer Steuererhöhung komme.

Auch die Ungleichbehandlung zwischen den Kantonen mag sie nicht gelten lassen: Die nun betroffenen 250 Basler Unternehmen zahlten 500 Millionen Franken Bundessteuer – und der Kanton jedes Jahr zwischen 150 und 180 Millionen in den Finanzausgleich, wie sie in ihrem Votum im Volkshaus nochmals unterstreicht.

Also muss der Standort gefördert werden. Das sieht auch Soland so. In SP-Manier, das schon: Kita-Förderung, grosszügige Prämienverbilligungen. Aber auch die Grossunternehmen sollen profitieren. Dank Investitionen wie zum Beispiel in eine Augenklinik, die zwar der Allgemeinheit, aber auch der Pharma zugutekommen. «Wir müssen natürlich auch Massnahmen prüfen, wie sie andere Staaten kennen», sagt Soland. Sie verweist auf Steuergutschriften, zum Beispiel im Bereich der Forschung und Entwicklung.

Gottgegeben?

Auch mit solchen ausgewogenen Forderungen, die nun wahrlich nicht nur bürgerlich sind, verfängt sie bei ihrer Basis nicht.

Da kann der Gedanke aufkommen: Man vergisst, gerade in Basel-Stadt, wo die sprudelnden Pharma-Steuermillionen manchmal für gottgegeben gehalten werden, dass ein internationales Grossunternehmen seine Mittel, auf denen Steuern fällig sind, ganz schnell (ins Ausland) verschieben kann. Elektronisch. Beinahe unbemerkt.

Bis der Kanton die nächste Rechnung präsentiert…

Die bange Frage

Nun gut, für Soland ändert sich insofern wenig, als dass neben einem nicht gerade berauschenden Abend so viel nun auch nicht passiert ist. Es gibt durchaus gute Gründe, die auf ein Ja im Juni hindeuten. Die Mehrheit der Parteien, die Unterstützung der Wirtschaftsverbände (zumindest finanziell hilft das – geht es ums Vertrauen der Bürger, siehts ja mittlerweile nicht mehr rosig aus).

Aber trotzdem: Was passiert, wenn die 75/25-Lösung an der Urne scheitert?

Subventionen im Ausland

Die Befürworter sind sich einig: Es wäre ein beträchtliches Problem für die Schweiz. Man könnte keine konkreten Lösungen mehr finden mit den Grossunternehmen, die rechtliche Unsicherheit wäre beträchtlich.

Das wäre noch ärger als höhere Steuern.

Und auch mit dem Blick ins Ausland wären die Nachteile massiv. Soland sagt: «Dort alimentieren die Länder die Firmen mit Subventionen. Ich finde das verwerflich, aber es ist die Realität.» Die EU hat bis 2027 stolze 1500 Milliarden Euro budgetiert, um Firmen in Form von direkten Subventionen, Darlehen oder verbilligtem Bauland zu helfen.

Bleibt noch die bange Frage: Könnte Basel-Stadt bei einem Nein wirklich noch konkurrenzfähig bleiben?

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

