Kindercharivari 2022 – Basilisken über dem Vierwaldstättersee Die Organisatoren setzen alles daran, dass «S Ghaimnis vom Basilisgge-Brunne» auf die Kleine Bühne des Theaters Basel gebracht wird. Dominik Heitz

Mit Kindern für Kinder – seit seinen Anfängen ist dies das Credo des Kindercharivari. Foto: Benno Hunziker/zVg

Was hat es auf sich, dass TeleZüri plötzlich Telebasileo übernimmt? Weshalb fliegen über dem Vierwaldstättersee auf einmal Tausende von Basilisken? Und wie lässt sich der in Basel schleichend verloren gehende Humor zurückgewinnen?

Es sind Fragen, die das Kindercharivari in seiner 46. Ausgabe unter dem Titel «S Ghaimnis vom Basilisgge-Brunne» beantworten will. Eigentlich hätte das schon in diesem Jahr geschehen sollen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Nun sind die Verantwortlichen, allen voran der neue Obmann Michael Uebelhart und sein Vorgänger Bernhard Stutz, zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr klappt.

Weiter nach der Werbung

Die Proben unter Regisseur Matthias Thalmann haben für die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bereits begonnen. Auch die Junge Garde der Rhygwäggi und die Guggemuusig Krachschnygge bereiten sich auf ihren Auftritt vor. Und was die Schnitzelbank-Einlagen angeht, so wird der Heiri die jungen Schnitzelbänkler unterstützen.

Im Moment gelte für die insgesamt sechs Aufführungen die 3-G-Regel, sagte Michael Uebelhart an der Medienorientierung vom Dienstag. Wie auch immer – man werde sich an die Vorgaben des Theaters Basel halten. Und sollte es gar nicht möglich sein, vor Publikum zu spielen, werde man die Produktion filmen und online stellen.

Der Billettvorverkauf beginnt kommenden Samstag, 18. Dezember, und findet ausschliesslich über die Vorverkaufsstelle des Theaters Basel statt.

Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.