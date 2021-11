So viele Bedürftige wie noch nie – Basels Wärmestube kann Ansturm nicht bewältigen Die Leiterin der Basler Essensausgabestelle Soup & Chill fordert mehr warme Plätze für die Bettler – unter anderem in Kirchen. Leif Simonsen

Bis zu 150 Menschen stehen täglich beim Soup & Chill im Gundeli für eine warme Suppe an. Foto: Pino Covino

Die meisten Baizer freuen sich, wenn die Kunden Schlange stehen. Nicht so Claudia Adrario de Roche, die Leiterin der Essensabgabe Soup & Chill im Gundeli. Die Popularität ihres Lokals ist grösser, je schlechter es den Menschen geht. Das Soup & Chill bietet Menschen, die sich kein Essen leisten können, eine warme Mahlzeit – und die Möglichkeit, sich aufzuwärmen.

Adrario de Roche sagt: «So viele Gäste wie jetzt hatten wir noch nie, es sind noch mehr als im Corona-Jahr 2020. Und der war auch schon sehr gästereich.» Bis 2019 habe man im November 70 bis 80 Personen täglich bewirtet, letztes Jahr sei man bei über 100 gewesen. Und in diesem Jahr stünden an den Wochenenden jeweils 150 Menschen für ein warmes Essen an. Von diesen hätten rund fünfzig Bedürftige eine Wohnung. Diese Kunden würden gebeten, mangels Platz im Soup & Chill das Essen mit nach Hause zu nehmen. «Wir sagen ihnen, sie sollten die Miete und die Krankenkasse bezahlen. Das Essen können wir ihnen geben», so de Roche.