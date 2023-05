Bis hierhin wird man als Automobilist künftig gar nicht mehr fahren dürfen: Lichtsignal und Fussgängerstreifen am westlichen Ende des St.-Alban-Grabens. Foto: Dominik Plüss

Bald schon kein Autoverkehr mehr vom Kunstmuseum über den Bankverein in die Elisabethenstrasse. Das hat das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch bekannt gegeben. Die Begründung: Es gehe darum, die Aeschenvorstadt und «Teile des Bankvereins» vom Autoverkehr zu entlasten. Das sei bereits 2015 in einem Leitbild so festgehalten worden, heisst es.