Alle werden profitieren – Basler sollen 112 Millionen weniger Steuern bezahlen Im Parlament stellt sich das Grün-Alternative Bündnis quer. Und will eine Referendumsabstimmung.

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP): «Wir können uns das leisten.» Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

112 Millionen Franken – um diesen Betrag sollen Steuerzahlende in Basel-Stadt entlastet werden. Zur bereits budgetierten Steuerreduktion von 24 Millionen Franken hat der Grosse Rat am Mittwoch zusätzlich ein Senkungspaket von 88 Millionen beschlossen.

Die Steuerersparnisse betragen je nach Zivilstand und Einkommen zwischen 3 und ungefähr 84 Prozent. Am meisten profitieren Familien mit fremdbetreuten Kindern.

Kernelemente sind reduzierte Einkommenssteuersätze auf allen drei Einkommensstufen, ein höherer Sozialabzug, erhöhte Kinderabzüge, erhöhte Abzüge für Kinderdrittbetreuungskosten und ein höherer Versicherungsabzug.

Rote Linie: Vermögenssteuern

Unter links-grünen Politikerinnen und Politikern ist am umstrittensten, dass auch die Vermögenssteuern gesenkt werden sollen, was zu Mindereinnahmen in der Staatskasse von 12 Millionen führt. Das Grün-Alternative Bündnis hat angekündigt, das Referendum zu ergreifen, nachdem Änderungsanträge im Rat gescheitert waren. Das letzte Wort wird also womöglich bei einer Volksabstimmung gesprochen. Angesichts dessen, dass alle Steuerzahlenden von der Teilrevision des Steuergesetzes profitieren werden, wird dem Referendum aber von vielen Seiten keine allzu grossen Erfolgschancen zugesprochen.

Das Steuerpaket ist ein Kompromissvorschlag der vorberatenden Wirtschafts- und Abgabekommission und wird von den Fraktionen SP bis SVP mitgetragen. Bei der Schlussabstimmung im Parlament hiess eine deutliche Mehrheit von 77 Ja- gegen 15 Nein-Stimmenden bei einer Enthaltung das Geschäft gut.

Der ursprüngliche Ratschlag der Regierung war weniger weit gegangen und sah noch eine Entlastung von 68 Millionen Franken vor. Als zusätzliche Massnahmen fügte die Kommission eine Senkung des mittleren und des oberen Einkommenssteuersatzes um je 0,75 Prozentpunkte sowie eine Erhöhung der Sozialabzüge um 400 Franken hinzu.

Soland will rasche Umsetzung

Mit der zusätzlichen Steuerreduktion von insgesamt 20 Millionen Franken kann auch Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) gut leben: «Wir haben das nochmals diskutiert und waren der Meinung: Es ist finanziell verkraftbar, wir können uns das leisten.» Die Kommission habe das Paket der Regierung «perfektioniert».

Soland will die Steuersenkung per 2023 einführen. Das sei trotz Referendum möglich. Angesichts der Inflation sei das Paket für die Bevölkerung wichtig.

Auslöser der Steuerreform war insbesondere eine Gemeindeinitiative aus Riehen. Der dortige Gemeinderat will diese nun zurückziehen, der Einwohnerrat beschliesst kommende Woche.

