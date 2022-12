Zusammenschluss auf eigene Gefahr – Basels steiniger Weg zu einem riesigen Kraftwerk Über 23’500 neue Kraftwerke wären im Kanton Basel-Stadt theoretisch denkbar. Von der Möglichkeit, Strom selber zu produzieren, machen aber nur die wenigsten Liegenschaftsbesitzer und Mieter Gebrauch. Kurt Tschan

IWB-CEO Claus Schmidt kommt mit seinen Plänen, Basels Dächer mit Fotovoltaikanlagen auszurüsten, noch nicht richtig auf Touren. (Archivbild) Foto: IWB

«Langfristig gehen wir davon aus, dass ein Drittel der Solarleistung in der Schweiz auf Mehrfamilienhäusern installiert werden wird», sagt der Sprecher der Industriellen Werke Basel (IWB), Reto Müller. Basel verfüge im schweizerischen Vergleich über überdurchschnittlich viele Mehrfamilienhäuser. Er spricht deshalb von einem grossen Potenzial für den Stadtkanton. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. Die Zahl der Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) ist in Basel mit rund 200 gering. Zahl bezieht sich auf IWB-Zusammenschlüsse. Fremdanbieter nicht berücksichtigt. Bei 23’500 Gebäuden (inklusive Landgemeinden) liegt ihr Anteil bei lediglich einem Prozent.