Er lobt in Interviews gern die «Urbanität» Basels. Schwärmt in Vorträgen von der städtischen «Dynamik». Fordert «Verdichtung». Und preist bei jeder Gelegenheit die «Lebensqualität», welche die Stadt biete.

Lukas Ott scheint sich bisher wohlgefühlt zu haben am Rheinknie. 2017 trat er sein Amt als Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung im Basler Präsidialdepartement an. Damals verlegte er seinen Wohnsitz von Liestal nach Basel. Der «Basellandschaftlichen Zeitung» begründete er den Umzug 2019 so: «Ich wollte eingebettet sein im Alltagsleben der Stadt, für die ich tätig bin.» Ott versicherte: «Ich fühle mich hier sehr wohl.»

Das gilt heute offensichtlich nicht mehr. Die «Aufbruchstimmung», von der Ott spricht, wenn es um die Überbauung von Transformations-Arealen wie dem Klybeck oder Volta Nord geht, hat ihn selber ergriffen. Der Stadtentwickler hat der Stadt den Rücken gekehrt. Er ist aufs Land gezogen – in die Agglomeration, ins vordere Leimental, genauer: nach Oberwil.

Seine Eigentumswohnung an der Neuweilerstrasse in Basel hat er verkauft. Der Handwechsel ist im Kantonsblatt vom 17. Dezember 2022 dokumentiert. In Oberwil hat Ott mit seiner Partnerin eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus erworben. Dazu gehören auch zwei unterirdische Autoeinstellplätze. Das Domizil liegt nicht im Zentrum, sondern an ruhiger Lage im nördlichen Ortsteil, nahe Bottmingen.

«Mein Job macht keinen Halt an der Kantonsgrenze. Die Agglomeration ist gelebter Teil Basels.» Lukas Ott, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement Basel-Stadt

2020 sprach Ott in einem Interview mit der «Basler Zeitung» von der Notwendigkeit, künftig «mit Blick auf die Ressource Boden und den Schutz der Landschaft» verdichtet zu bauen. Ironischerweise befindet sich die Liegenschaft, in der Ott jetzt wohnt, auf einem Grundstück, das alles andere als dicht bebaut ist.

In der jüngsten Ausgabe des Magazins «Basel aktuell» erklärt Ott in einem Interview, er arbeite an einer «grünen, nachhaltigen, klimagerechten Stadt». Und antwortet auf die Frage, wo er sich am liebsten aufhalte: «Keine Frage, das ist die Flaniermeile an beiden Rheinufern.» An einem Vortrag zum Thema «Smart City» sagte er einst: «Basel ist ein guter Ort zum Leben und Arbeiten für alle Altersgruppen und Einkommen.»

Angesichts seiner Stadtflucht muss man sich fragen: Glaubt er selbst nicht mehr an das, was er da erzählt? Ist ihm die städtische Dichte in Tat und Wahrheit zu dicht geworden? Oder kann er sich die Stadt schlicht nicht mehr leisten? Hat er die Nase voll von der Urbanität? Die bringt den Baslerinnen und Baslern nicht nur viel, sondern verlangt ihnen auch viel ab – hohe Steuerlasten und Krankenkassenprämien, dazu Lärm, Dreck, Kriminalität, Baustellen, Verkehrsprobleme.

«Ich bin täglich in der Stadt unterwegs und mittlerweile so gut eingebettet, dass es egal ist, wo mein Bett steht.» Lukas Ott, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement Basel-Stadt

Die BaZ wollte von Lukas Ott wissen: «Welches waren die Gründe für Ihren Umzug?» Lakonische Antwort: «Die Wohnsituation hat für uns nicht mehr gepasst. Deshalb strebten wir eine Änderung an.» Seinen Chef Beat Jans, Vorsteher des Präsidialdepartements, habe er über den Umzug informiert. Der Entscheid, zu zügeln, sei im Übrigen «rein privat» gewesen, betont Ott.

Das Private und das Politische sind in diesem Fall aber nicht zu trennen. Formal-rechtlich ist Ott zwar nichts vorzuwerfen. Die Wohnsitzpflicht für Kaderangestellte ist längst aus dem Basler Personalgesetz gestrichen. Als Leiter der Stadt- und Kantonsentwicklung hat man aber eine gewisse moralische Vorbildfunktion: Man sollte das, was man täglich predigt, auch selber vorleben.

Der Stadtentwickler trägt offiziell die Strategie des Regierungsrates mit, die Kurve des Bevölkerungswachstums nach oben zu treiben: Bis 2035 hofft die Regierung auf 220’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Lukas Ott mag offenbar nicht mehr Teil dieser Entwicklung sein. Er zieht sich nach Feierabend lieber in die Agglomeration zurück. Die Zentrumslasten, die einen Basler plagen, ist er los. Die Vorteile des Zentrums kann er unterm Tag bei der Arbeit in der Stadt geniessen.

Verrat an Prinzipien

Die BaZ fragte Ott unter anderem auch: «Das Motto auf der Website der Kantons- und Stadtentwicklung lautet: ‹Wir denken und entwickeln die Stadt von morgen›. Können Sie dieses Versprechen weiterhin glaubhaft erfüllen, auch wenn Sie jetzt zwangsläufig die Probleme und Sorgen der Menschen im Quartier nicht mehr täglich spüren?»

Der Umzug tangiere seine Arbeit in keiner Weise, antwortete Ott: «Mein Job macht keinen Halt an der Kantonsgrenze. Die Agglomeration ist gelebter Teil Basels.»

Die Agglomeration, ein «gelebter Teil Basels»? Mag sein. Aber sie ist ein Teil, in dem es sich bestimmt angenehmer und günstiger leben lässt als in der City. Die stadtnahe Agglomeration heisst ja nicht vergebens «Speckgürtel».

Ott stellt sich auf den Standpunkt: «Ich bin täglich in der Stadt unterwegs und mittlerweile so gut eingebettet, dass es egal ist, wo mein Bett steht.»

Nein, das ist nicht egal. Otts Wegzug ist mehr als ein banaler Domizilwechsel: Er sieht nicht nur wie ein Verrat an seinen öffentlich geäusserten Prinzipien aus – er ist es auch.



