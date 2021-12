Wo bleibt die weisse Pracht? – Basels Sehnsucht nach dem grossen Schnee In den vergangenen 90 Jahren gab es in Basel nur zwölfmal weisse Weihnachten. So selten ist der Schnee, dass ihm das Museum der Kulturen sogar eine Ausstellung widmet. Martin Furrer

Schnee ist in Basel ein seltener Gast. Wenn er fällt, schmelzen wir dahin vor Glück. Foto: Markus Stuecklin/ Keystone

Er ist ein Kind der Kälte, doch warm wirds uns ums Herz, sobald wir an ihn denken. Fällt er aus den Wolken, erheben wir uns von den Rängen: Applaus, Applaus für den Schnee! Bleibt er dann erst noch liegen, hier unten in der Stadt, und sei es bloss für ein paar Stunden, schmelzen wir dahin vor Glück.

Schnee ist Puderzucker für die Moral. Er zaubert das Grau des Winters weg. So gesehen, ist Schnee die kristallisierte Gnade des Himmels: Er verdeckt manche Hässlichkeit der Welt. Er ist auch ein Anarchist und sorgt, hurra, für ein bisschen Ausnahmezustand und Unordnung in der sonst so wohlgeordneten Stadt.