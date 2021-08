Parkplatz-Gegner wehren sich – Basels Parkplätze sollen nicht zu «Dumpingpreisen» verscherbelt werden Eine Initiative will Parkkarten in Basel-Stadt günstiger machen. Die Gegner finden, es sei schon genug Platz verbaut für die Autoabstellplätze. Sie haben andere Ideen, wie Parkplätze umgenutzt werden können. Leif Simonsen

Das Parkieren soll für Basler Anwohner (hier der Schaffhauser Rheinweg) wieder günstiger werden, fordern die Autolobbyisten. Dagegen wehren sich die Linken. Foto: Dominik Plüss

Nirgends sind in Basel-Stadt die Gräben so tief wie in der Verkehrspolitik. Am härtesten wird um das Thema Parkplätze gerungen. Nun steht die nächste Runde an. Die Initiative «Für erschwingliche Parkgebühren» kommt zur Abstimmung. Sie fordert, dass die 2018 beschlossene Erhöhung der Gebühren für Parkkarten rückgängig gemacht wird. Der ACS beider Basel will nicht nur eine Senkung der Tarife, sondern auch eine Rückerstattung der zu viel bezahlten Gebühren von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Pendlern.

Für das Nein-Komitee, bestehend aus Umweltverbänden, diversen Vertreter linker Parteien sowie der GLP, kommt diese Initiative einem Affront gleich. «Die Zeitenwende in der Basler Parkplatz-Politik hat das Stimmvolk im Februar 2020 mit dem deutlichen Nein zu den beiden Auto-Initiativen und der Annahme des Gegenvorschlags selbst eingeläutet», sagte SP-Grossrat Daniel Sägesser. Der Verkehrspolitiker empfand die Message als «klar»: «Die Menschen in Basel wollen den Platz in ihrer Stadt zum Leben nützen – und nicht mit immer noch mehr Autos zustellen.»

Parkplatzgegner wehren sich gegen das «Parkplatz-Dumping». Mit dabei neben den Umweltverbänden auch die Politiker Jérôme Thiriet/Grüne, Patrick Loeb/GLP, Sina Deiss/Basta und Daniel Sägesser/SP. Foto: ZVG

Die Argumente für eine restriktive Parkplatz-Politik sind bekannt – und wurden auch an der Pressekonferenz vom Donnerstag wiederholt. Grünen-Grossrat Jérôme Thiriet sagte, man befinde sich mitten in einer Klimakatastrophe und andere würden sich immer noch für eine Zunahme des Autoverkehrs einsetzen. Lea Steinle, Co-Präsidentin des VCS beider Basel, zog den Vergleich zu den anderen Deutschschweizer Städten, in welchen die Parkkarte teurer sei. Den 284 Franken, die in Basel-Stadt jährlich bezahlt werden müssten, stünden beispielsweise 710 Franken in Winterthur oder 600 Franken in Luzern entgegen. Auch habe keine andere Deutschschweizer Stadt mehr Parkraum zur Verfügung: Die Parkfläche im Stadtkanton entspreche 48 Fussballfeldern. Dabei stünden die Autos zu 96 Prozent rum, meinte Basta-Co-Präsidentin Sina Deiss – man könnte den Platz auch für Gescheiteres wie etwa Buvetten, Begegnungszonen oder Grünflächen nutzen.

Die Parkplatz-Gegner sind die haushohen Favoriten im Hinblick auf den Urnengang vom 26. September. Der Grosse Rat lehnt die Initiative «Für erschwingliche Parkgebühren» mit 70 zu 20 ab.

