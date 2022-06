Parlamentswahlen in Frankreich – Basels Nachbarschaft ist Macron-Land Entgegen dem nationalen Trend hat das Elsass Präsident Emmanuel Macron unterstützt. Thomas Dähler

Knapp wiedergewählt: Brigitte Klinkert (links), hier in Begleitung der früheren Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, auf der Europabrücke. Foto: Nicole Pont

11 von 15 elsässischen Parlamentssitzen sind am Wochenende an Kandidierende von Präsident Emmanuel Macrons Bewegung Ensemble Citoyens gegangen. Die beiden Departemente Haut-Rhin und Bas-Rhin sind in Frankreich insgesamt am guten Abschneiden der Opposition links und rechts kaum beteiligt. Jean-Luc Mélenchons Linksallianz Nouvelle Union Populaire Economique et Sociale (Nupes) konnte sich nur gerade in Strassburg zwei Mandate sichern, Marine Le Pens Rassemblement National ging gänzlich leer aus. Zwei Mandate holten sich die zuvor im Elsass dominierenden bürgerlichen Républicains.

Im umstrittenen Wahlbezirk Altkirch-Huningue hat Didier Lemaire (Ensemble) den nach dem ersten Wahlgang führenden Christian Zimmermann (Rassemblement National) noch abgefangen. Lemaire ist stellvertretender Stadtpräsident von Altkirch. Die Wiederwahl geschafft hat in Colmar auch Brigitte Klinkert (Ensemble). Die frühere Präsidentin des Departements Haut-Rhin und Ex-Ministerin in Macrons Regierung verteidigte ihren Sitz mit hauchdünnen 50,2 Prozent. Die beiden linken Mandate in Strassburg gingen an die Grünen und an die linksextreme France Insoumise.

Thomas Dähler ist Redaktor und Mitglied des BaZ-Politik-Teams. Schwerpunkte seiner journalistischen Arbeit sind Finanzpolitik, Verkehrspolitik und Ökologie. Mehr Infos

