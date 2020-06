Grosser Rat sagt Ja zur Gleichstellung – Basels Frauen können auf Lohngleichheit hoffen Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden sollen zur Lohngleichheitsanalyse verpflichtet werden. Franziska Laur

Es ist ein altes Anliegen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Jetzt will Basel ernst machen. Foto: Florian Bärtschiger

Es war ein kurzer Kampf. Mit 49 Ja- zu 42 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen hat der Grosse Rat am Mittwoch die Motion betreffend Lohngleichheit überwiesen. Die Regierung muss jetzt ein Gesetz ausarbeiten, damit Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden regelmässig Lohngleichheitsanalysen durchführen.

Motionärin Nicole Amacher (SP) argumentierte, es sei höchste Zeit für Veränderung. Seit 1981 sei die Lohngleichheit in der Bundesverfassung verankert, seit 1996 das Gleichstellungsgesetz in Kraft – und noch immer sei die Lohngleichheit nicht umgesetzt. «Es ist Zeit», sagte sie.

Tonja Zürcher (Grünes Bündnis) fügte hinzu, schon im 19. Jahrhundert sei die Lohngleichheit gefordert worden, und noch immer sei nichts passiert. «Diese Motion ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt.» Es brauche sanften Druck, und der sei wirksam. «Es ist eine Massnahme mit wenigen Regeln, die viel bewirken können.»

Funktioniert nicht im Kleinen

«Das ist einmal mehr ein Beispiel einer Sache, die gut gemeint, jedoch nicht gut ist», konterte Lorenz Amiet (SVP). Er nannte als Beispiel einen Mitarbeiter mit Berufslehre, Berufsmatur und Meisterprüfung, der ein- bis zweimal pro Woche auswärts übernachte für den Beruf. Andererseits die Mitarbeiterin mit Fachhochschulabschluss und ebenfalls Berufserfahrung, jedoch nicht nachtsüber unterwegs fürs Geschäft. Da sei es doch schwierig, Vergleiche zu machen. Ausserdem sei die Lohngleichheitsanalyse ein Killer für Umsatzprovisionen und Leistungsboni: «Die Leistung kann nicht mehr geprüft werden.»

Oliver Battaglia (LDP) stiess ins selbe Horn. Jetzt sei soeben wegen Corona ein Mieterlass gefordert worden. «Jetzt will man die gleiche Gruppe noch mehr belasten?», fragte er. Ausserdem sei es doch unsinnig, die Bundeslösung zu verschärfen und damit kleinen Unternehmen noch mehr Steine in den Weg zu legen. Die vom Bundesparlament entschärfte Vorlage sieht bundesweit vor, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden verpflichtet werden, über die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau Rechenschaft abzulegen. Basel geht jetzt noch einen Schritt weiter.

Arbeitgeberverband schockiert

Barbara Gutzwiller, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes Basel, sagt auf Anfrage der BaZ: «Die Motion fordert quasi einen ‹Basel Finish› zur auf Bundesebene bereits beschlossenen und auf Mitte 2020 in Kraft tretenden Pflicht zur Lohngleichheitsanalyse.» Mit der Ausweitung werde nun den KMU ein massiver zusätzlicher Administrativaufwand abverlangt. Und dies in einer Zeit, in der diese Unternehmen ohnehin mit den Folgen der Corona-Massnahmen zu kämpfen hätten. «Für den Arbeitgeberverband Basel ist dies nicht nachvollziehbar», sagt Gutzwiller.

Dazu komme, dass der Regierungsrat Verschärfungen eingebracht habe, die über die ursprünglichen Forderungen der Motion hinausgingen. Beispielsweise werde das für die Analysen zu verwendende System verbindlich vorgeschrieben. Auch sei nicht einzusehen, warum der Regierungsrat die vom Bund vorgesehene Befristung der Vorschrift aufheben wolle. Schliesslich sei es durchaus möglich, dass die Analysen ergeben, dass die behauptete Lohnungleichheit gar nicht bestehe oder sich während der Laufzeit des Gesetzes deutlich verringert habe.

Wenn der Kanton Basel-Stadt die Grenze bei 50 Mitarbeitenden festlegt, werden 394 Unternehmen mit 186’254 Beschäftigten alle vier Jahre diese Lohngleichheitsanalyse durchführen müssen.