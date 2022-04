Mehr als Zürcher und Genferinnen – Basels Bevölkerung braucht mit Abstand am meisten psychiatrische Hilfe In einem Vergleich mit neun anderen Schweizer Städten belegt Basel den Spitzenplatz bei der Inanspruchnahme stationärer psychiatrischer Leistungen. Katrin Hauser

Die Bevölkerung der Stadt am Rheinknie ist aufgrund ihrer Struktur anfälliger für psychische Krankheiten. Doch gibt es auch ein dichteres Angebot an Behandlungen. Foto: Christian Jaeggi

Basler brauchen mehr Hilfe von Psychiaterinnen in Spitälern und Psychiatrien als Zürcher, Bernerinnen oder Genfer – und doppelt so viel wie die Bewohner von Lugano. Am Donnerstag wurde ein Städtevergleich publiziert, der zeigt: Die Bevölkerung von Basel schlägt bei der Inanspruchnahme stationärer psychiatrischer Leistungen oben aus.

Die Basler Regierung steht seit einigen Monaten unter Druck, diese Fragen zu beantworten. Im November hat sie einen Bericht publiziert, aus dem hervorgeht, dass die Einwohnerschaft des Kantons mehr Behandlungen in Spitälern, Psychiatrien und Rehabilitationszentren in Anspruch nimmt, als es die Bewohner der restlichen Schweiz im Durchschnitt tun. Am krassesten war der Unterschied im Bereich der Psychiatrie.