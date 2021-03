Zappa im Gerbergässli – Basels berühmtester Sitzpinkler Seit etwas mehr als einem Jahr blickt Frank Zappa den Passanten von einer Grossbasler Hauswand entgegen. Das Bild, das ihn auf einer Toilette sitzend zeigt, stammt vom britischen Fotografen Robert Davidson und ist ein Stück wenig bekannter Musikgeschichte. Nick Joyce

So schaut Zappa den Passanten im Gerbergässli nach.

In Basel scheint sich niemand daran zu stören, dass das Bildnis eines fast nackten Frank Zappa eine Hauswand im Gerbergässli schmückt. Das überrascht umso mehr, sitzt der zeitlebens für seine gerissenen Gitarrenläufe, hochkomplexen Kompositionen und fäkal-debilen Songtexte bekannte Amerikaner doch auf einer Toilette. Dezent ist anders.

Der sogenannte Zappa Crapper (Zappa-Kacker) gehört zu den bekanntesten Bildern der Musikgeschichte. Es sei berühmter als alles, was er in seinem Leben vollbracht habe, sagte Zappa in unzähligen Interviews. Für die provokative Wirkung, die vom Bild ausgehe, lehne er jegliche Verantwortung ab. «Irgendein Fotograf hat mich auf der Toilette überrascht», behauptete Zappa immer wieder.