Klimastrategie vorgestellt – Baselland will Nettoemissionen bis 2050 auf null senken In zehn Handlungsfeldern will der Kanton seinen Beitrag leisten, damit die Schweiz das Pariser Klimaabkommen erfüllt – ein «ambitioniertes» Vorhaben. Thomas Dähler

Bis 2050 sollen erneuerbare Energien die fossilen Energieträger volständig abgelöst haben. Foto: Raisa Durandi

«Sportlich und ambitioniert» sei es für den Kanton Baselland, die Massnahmen umzusetzen, die Emissionen bis 2050 auf netto null zu senken, sagte der Bau- umd Umweltschutzdirektor Isaac Reber am Dienstag in Liestal vor den Medien. Die Baselbieter Regierung hat dazu die erarbeitete kantonale Klimastrategie verabschiedet. «Ein pragmatisches, realisierbares Ziel ist uns wichtig», hielt Reber fest – und verwies darauf, dass ein Flächenkanton wie Basel-Stadt nicht eins zu eins mit einem Stadtkanton vergleichbar sei. Basel-Stadt hat sich eben erst an der Urne zum Netto-Null Ziel bis 2037 bekannt.

Erarbeitet wurde die Baselbieter Klimastrategie von einer Steuerungsgruppe, der ausser den Regierungsräten Isaac Reber, Kathrin Schweizer und Thmas Weber als Experten auch der Berner Physikprofesser Thomas Stocker, Präsident des Oeschger Zentrums für Klimaforschung, und Empa-Direktionsmitglied Brigitte Buchmann, Leiterin des Departements Mobilität, Energie und Umwelt angehören. Mit dabei waren auch Yves Zimmermann, Leiter des Bereichs Umwelt und Energie der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion sowie Andrea von Känel, Leiter des Lufthygieneamtes beider Basel.

«Zielführend», sagen Experten

Die Klimastrategie ist noch nicht definitiv. Sie durchläuft bis Ende Merz ein vernehmlassungsverfahren, bei dem sich Parteien und Interessenverbände einbringen können. Sie enthält sieben Leitsätze und elf Handlungsfelder, von denen die konkreten Massnahmen abgeleitet werden sollen. An der Medienkonferenz waren zahlreiche Beteurungen zu hören, wie gross die Möglichkeiten zur Senkung der Treibhausgasemissionen seien, dessen Umsetzung aber ambitioniert sei. Die Experten bestätigten, dass der von der Regierung eingeschlagene Weg «zielführend» sei.

Grundlage für die Erarbeitung der Baselbieter Energiestrategie war die Klima-Charta, welche die fünf Nurdwestschweizer Kantone im vergangenen Jahr verabschiedet haben und welche die Netto-null-Strategie des Bundes zu unterstützt. Darin verpflichten sich die Kantone auch, für den Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsstandort Nordwestschweiz Innovationen anzustossen, die global Wirkung entfalten. In der Charta sind die Bereiche bereits definiret, in denen die Kantone aktiv werden wollen.

Dabei haben sich die Nordwestschweizer Kantone auch zur interkantonalen Koordination bekannt, insbesondere auch mit den Agglomerationsprogrammen. Auf kritische Fragen insbesondere zu Strassenprojekten wie den Zubringer Allschwil antwortete Reber an der Medienkonferenz, es sei etwas einfach, die Strasse einseitig als klimaschädlich zu bezeichnen. Fossiler Treibstoff werde bis 2050 verschwinden.

Handlunsgbedarf bei Gebäuden

Für den Kanton Baselland steht bei den definierten Handlungsfeldern der Bereich Gebäude im Vordergrund. Bis 2045 soll die Gebäudewärme nahezu CO₂-frei werden. Dabei geht es nicht nur um den Ersatz von Oel- oder Gasheizungen, sondern vor allem auch um einen schonenden Umgang mit Energie, was zu einer verbesserten Energieeffizienz führt. In den kantonseigenen Liegenschaften soll das Ziel schon 2040 erreicht werden. Öffentlichen Bauten komme eie Vorbildfunktion zu, wurde vor den medien beteuert.

Im Bereich des Verkehrs sieht die Schweiz vor, dass bis 2050 mit wenigen Ausnahmen keine direkten Treibhausgasemissionen mehr entstehen. Für den kanton geht es vor allem darum, die Raumplanung entsprechend auszurichten. Der Verkehr müsse klimakompatibel organisiert werden – mit einer ressourcenschonender Verkehrsinfrastruktur.

Hochtrabend sind auch die Zielsetzungen, die der Staat für Industrie und Gewerbe setzt. «Der Industrie- und Gewerbestandort Basel-Landschaft ist Vorreiter beim Übergang zu einer klimaverträglichen Wirtschaft und ist dank Pilotprojekten, Standortförderung und Inniovationen auch langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig», wurde formuliert.

Neue Massnahmen wurden am Mittwoch keine vorgestellt. Die Klimastrategie ist lediglich der Massstab, an dem sich die einzelnen klimapolitischen Massnahmen orientieren sollen. «Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit den Branchen und Gemeinden», hielt Regierungsrat Reber fest.

