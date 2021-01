Pilotprojekt – Baselland will Impfungen in fünf Arztpraxen ermöglichen Das Baselbiet will Ärzte und Apotheken in seine Impfstrategie einbinden – Basel-Stadt vorerst nicht. Derweil werden im Stadtkanton Dosen von Biontech/Pfizer gehamstert. Diese werden dringend für Zweitimpfungen gebraucht. Simon Bordier

Wie hier in Zürich soll es auch im Baselbiet dereinst möglich sein, sich in einer Arztpraxis gegen Covid-19 impfen zu lassen. Foto: Keystone

Lieferengpässe bei den Herstellern von Corona-Impfstoffen sind derzeit das dominierende Thema, daneben laufen aber die Planungen für die Vakzinationskampagne weiter. So will der Kanton Baselland neben Impfzentren und mobilen Teams künftig auch Arztpraxen in seine Strategie einbinden. Es habe eine Besprechung zur Konzeptausarbeitung von Covid-19-Impfungen durch Hausarztpraxen und Apotheken stattgefunden, sagt Roman Häring vom kantonalen Krisenstab. «Ein Pilotprojekt mit Moderna-Impfstoff in fünf Arztpraxen wird nun konzeptionell ausgearbeitet.»

Um welche Praxen es sich handelt und ab wann das Angebot bereitsteht, ist nicht bekannt. Bis zur Realisierung müsse das Projekt einige Hürden nehmen, so Häring. Es gehe darum, die Impflogistik aufzubauen, die Patientenlenkung zu organisieren und die korrekte Erfassung der Geimpften im IT-System zu garantieren.