50’000 wöchentliche Tests – Baselland weitet Corona-Massentestprogramm aus Mit der neuen Strategie soll der Alltag in Schulen und Unternehmen wieder möglich werden.

Massentests an Schulen sollen nach Zug nun auch in Baselland helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Das Baselbiet weitet seine Teststrategie weiter aus – auch zuliebe des Firmen- und Schulalltags. Im Vergleich zum Stadtkanton fahren die Baselländler wenn es um Corona-Restriktionen geht einen eher liberalen Kurs: So war es bei der Maskenpflicht und bei der Schliessung von Läden und Restaurants (mehr hierzu in diesem Artikel). Die neue Herangehensweise beinhaltet nun erweiterte Massentests.

Nach ersten Pilotanwendungen an Schulen und in Alters- und Pflegeheimen, haben am 23. Februar 2021 Mitarbeitende der Polizei Basel-Landschaft mit den wöchentlichen Speicheltests auf PCR-Basis begonnen. Getestet werden insbesondere Polizistinnen und Polizisten, die an der Front Dienst leisten und somit häufig Personenkontakt haben. Ziel ist es, in Schulen, Alters- und Pflegeheimen, bei der Verwaltung sowie bei Firmen bis zu 50'000 Personen pro Woche zu testen.

Mit dem Programm «Breites Testen Baselland» will der Kanton die Verbreitung des Coronavirus eindämmen, um so den Präsenzunterricht an den Schulen sowie den Betrieb in Unternehmen, Behörden und Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten, wie der Kantonale Krisenstab am Freitag mitteilt. Nach der Pilotphase an Schulen in Oberwil und im Polizeikorps soll das Testprogramm nun etabliert werden.

Die Pilotphase im Januar habe die Wirksamkeit des Programms bestätigt, heisst es. Es hätten sowohl asymptomatische Einzelfälle als auch ein Cluster mit einer hochansteckenden Mutation identifiziert werden können.

Bis Ende März soll das Programm auf alle Schulen im Kanton ausgedehnt werden. Getestet werde ab der Primarstufe bis zu den weiterführenden Schulen und den Berufsschulen. Parallel dazu sollen auch Mitarbeitende in Alters- und Pflegeheimen, Spitälern und ausgewählten KMU in das Programm aufgenommen werden – insbesondere auch solche mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Das Testen soll aber freiwillig bleiben.

Die Massentests erfolgen mit Spuckproben nach dem Pooling-Prinzip. Für die Laboranalyse werden mehrere Proben zusammengefügt. Bei einem positiven Pool-Resultat werden die betroffenen Personen Einzeltests unterzogen.

SDA/rap